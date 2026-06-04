iDNES: Soud potvrdil podmínku a zákaz činnosti za havárii kolotoče v Havířově

Krajský soud v Ostravě dnes potvrdil trest v případu havárie kolotoče na pouti v Havířově na Karvinsku, při které se v září 2022 zranilo 18 lidí. Dvouletý trest vězení s podmíněným odkladem na 40 měsíců a zákaz činnosti na 50 měsíců pro provozovatele atrakce jsou tak pravomocné. Přísnější trest pro obžalovaného z obecného ohrožení z nedbalosti žádala státní zástupkyně, krajský soud jí ale nevyhověl. O verdiktu dnes napsal server iDNES.cz.
"Ztotožňujeme se s rozhodnutím i zdůvodněním soudu prvního stupně," konstatoval soudce. Uvedl, že na jedné straně nelze odhlédnout od těžkých následků havárie, uložený trest ale podle něj není možné považovat za mírný. Soud se věnoval i požadavku žalobkyně na propadnutí poruchové atrakce státu. Vzhledem k tomu, že není jisté, zda stále nesplacený stroj už nepatří původní společnosti, tak nelze takto rozhodnout. "Vlastník, pokud bude chtít zařízení provozovat, tak musí zajistit doplnění veškeré dokumentace a její opravu," podotkl mluvčí ostravského krajského soudu Igor Krajdl.
Okresní soud v Havířově trest provozovateli kolotoče Petru Lipovi z Prostějovska uložil loni v březnu. Obžalovaný u něj přiznal vinu, projevil lítost a slíbil zraněným odškodnění. Doplacení odškodného pro pojišťovnu a několik zraněných bylo u okresního soudu součástí trestu.
Policie původně obvinila z obecného ohrožení z nedbalosti dva muže. Státní zástupce ale stíhání jednoho z nich zastavil. Neštěstí se stalo 3. září 2022 odpoledne v centru Havířova. Atrakce, extrémnější verze řetízkového kolotoče nazvaná Rotating Tower, přestala fungovat a reagovat na ovládací prvky. Konstrukce, která vyvezla sedačky do výšky asi 15 metrů, začala nečekaně a nekontrolovaně klesat k zemi. Zavěšené sedačky s návštěvníky se stále točily. Lidé proto naráželi do zábradlí pouťové atrakce a do okolních překážek.
Provozovatel kolotoče neměl podle obžaloby v pořádku povinnou technickou dokumentaci. Například měl propadlou certifikaci, tedy povolení k provozování atrakce. Navíc manuál obsluhy stroje nebyl k dispozici v češtině. Při stavbě atrakce na místě městských slavností také nebyla dodržena stanovená vzdálenost od pevných překážek, tedy dva a půl metru od atrakce.