Co kdybych vystřílel školu? ptal se žák během pře s učitelkou. V batohu měl nůž

Kvůli čtrnáctiletému žákovi vyjížděli policisté ve středu do Základní školy Kosmonautů v ostravském obvodu Jih. Chlapec se tam dostal do sporu s učitelkou a zeptal se jí, co by se stalo, kdyby vystřílel školu. Reakce byla rychlá. Vedení školy pro jistotu přivolalo policisty, kteří v batohu žáka našli zavírací nůž.