Svářečské rukavice, pevná obuv, ale vše marno. Ukládání snopů trnek do konstrukce vznikajícího inhalatoria v parku Boženy Němcové v Karviné zůstává nebezpečnou prací.
„Trnky jsou jako jehly. Jsme tak dořezaní a dopíchaní, že jak přijdeme domů, tak musíme trny vytahovat,“ popsal Marcel Šutárek, který se spolupracovníky denně uloží zhruba tři stovky snopů.
Je zásadní, aby solanka trnkovou výplní správně stékala a tříštila se na drobné kapky.
Lukáš Horuta, stavbyvedoucí
„Svářečské rukavice musíme měnit tak po třech dnech. Zkřehnou a pak už moc nepomáhají,“ dodal.
Společnost Metrostav, která inhalatorium staví a vybavuje, hromady větviček s tisíci trny nakoupila na Valašsku a ve východním Polsku.
„Je zásadní, aby solanka trnkovou výplní správně stékala a na hustě uložených větvičkách se tříštila na drobné kapky, které se odpaří a vytvoří mikroklima k inhalování,“ řekl stavbyvedoucí Lukáš Horuta. Doplnil, že proto jsou velmi důležité hustota a pravidelnost trnkové výplně solankové stěny.
A proč zrovna trnky? „Je to nejpevnější a nejtvrdší dřevo, takže i nejdéle vydrží,“ vysvětlil Horuta.
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Solanka pro všechny. Karviná chystá v centru města veřejné inhalatorium
Inhalatorium bude hotové na konci září. „Pak ho od října zkušebně spustíme, a až se dokončí opravy okolních budov bývalých zámeckých koníren a mléčnice, tak na jaře příštího roku spustíme vše jako celek,“ nastínil další postup náměstek primátora Lukáš Raszyk.
Výstavba inhalatoria přijde na asi dvacet milionů korun, společně s proměnou mléčnice na velký sál s bistrem a koníren coby spolkové základny pak přes sto milionů.
Inhalatorium bude stát u bývalých zámeckých koníren v parku Boženy Němcové.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
Karviná loni získala lázeňský statut, přičemž právě jodobromovou solanku v lázních využívají pro zábaly a koupele pro léčbu pohybového ústrojí. V inhalatoriu lidé budou vdechovat solankový aerosol prospěšný dýchacímu ústrojí.