Inhalatorium v Karviné bude na konci roku, při stavbě se využijí trnkové větve

Stavba inhalatoria v parku Boženy Němcové v Karviné by měla být hotová v závěru letošního roku. Na staveniště dorazila první várka trnkové výplně, která bude součástí stěny, po níž bude stékat jodobromová solanka. Novinářům to dnes řekla mluvčí magistrátu Monika Danková.
Podle hlavního stavbyvedoucího Lukáše Horuty jde o velmi specifický materiál i technologii. Trnkkové dřevo totiž patří mezi nejtvrdší druhy dřeva a díky kontaktu s vlhkostí a solankou má dlouhou životnost.
"Trnkové větve budeme ukládat v přesně stanovené hustotě tak, aby jodobromová solanka mohla správně protékat. Kvůli charakteru materiálu se předpokládá převážně ruční instalace. Počítáme s tím, že budeme muset pracovat velmi opatrně, zřejmě bude nutné použít i svářečské rukavice kvůli velkému množství trnů," uvedl Horuta.
Stavba inhalatoria, jehož vybudování by mělo stát zhruba 20 milionů korun, začala loni na podzim. V současnosti jsou dokončené základy objektu a v nejbližších týdnech začne stavba nosné konstrukce. Trnkové větve se budou na stěnu následně instalovat tak, aby vytvořily specifické prostředí s příznivými účinky na dýchací cesty.
Inspiraci pro vybudování inhalatoria našla Karviná u svého polského partnerského města Jastrzembie-Zdrój, kde již solné inhalatorium funguje. "Inhalatorium bude dalším prvkem, který podtrhne lázeňský charakter Karviné a zároveň citlivě zapadne do prostředí parku Boženy Němcové. Jsme rádi, že projekt pokračuje podle harmonogramu a že se postupně posouvá do další fáze realizace," řekl primátor Jan Wolf (nestr.).
Vybudování inhalatoria je součástí širší proměny zámeckého areálu. Současně s jeho výstavbou pokračují práce na obnově sousedních historických koníren a mléčnice. Na podzim začne i plánované rozšíření oblíbeného rekreačního areálu Lodičky. Proměna Lodiček spočívá ve výstavbě nového dominantního objektu, který má do areálu přinést výrazný architektonický prvek a odpovídající zázemí pro kulturní i společenské akce. Zastřešený prostor bude doplněn závěsnou látkou z nehořlavého, voděodolného materiálu, který zachycuje UV záření a má dobré akustické vlastnosti. Omezí se tak šíření hluku z akcí mimo areál. Projekt počítá i s lepším zázemím pro veřejnost, tedy novými prostory pro občerstvení a toaletami, rozšířením dětského i workoutového hřiště a výsadbou nových stromů.