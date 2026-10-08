Instalace v Kopřivnici ukazuje Národní sbírku zlozvyků, lze do ní přidat ty své

Jaké nejrůznější zlozvyky mají Češi, se nyní mohou dozvědět návštěvníci výstavního pavilonu na Novém náměstí v Kopřivnici na Novojičínsku. Do 22. října tam mohou zhlédnout instalaci, která představuje Národní sbírku zlozvyků Kateřiny Šedé. Lidé navíc mohou do sbírky své zlozvyky přidat. ČTK to sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.
"Pavilon se na čas promění v jakýsi detašovaný statistický úřad, kde budou moci návštěvníci své zlozvyky osobně registrovat. Sběr bude probíhat každé pondělí, středu a čtvrtek od 15:00 do 16:00," uvedla Macháčková. Součástí projektu bude soutěž o nejlepší zlozvyk, do níž město darovalo originální ceny.
Lidé budou moci v Kopřivnici i besedovat s autorkou projektu. Beseda se uskuteční v pondělí 26. října od 17:00 v Ringhofferově vile.
"Národní sbírka zlozvyků vznikla v roce 2022 u příležitosti 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela. Jejím cílem je hledat originální vzorce chování, které nás charakterizují, ovlivňují naše okolí nebo se v rodinách dědí z generace na generaci. Nejde přitom o notoricky známé zlozvyky ani závislosti. Hledají se především ty méně nápadné, osobité a někdy až překvapivé projevy našeho chování," uvedla Macháčková.
Dosud se od lidí z celé České republiky podařilo sesbírat přes 35.000 osobních, rodinných i národních zlozvyků. Z nasbíraného materiálu vznikla také Encyklopedie zlozvyků, do níž autorka se svými spolupracovníky vybrala 9200 záznamů.