Podvodníci obrali stovky lidí o 118 milionů. Neušetřili ani své příbuzné

Autor: štv
  11:52aktualizováno  11:52
Velký investiční podvod s téměř třemi stovkami poškozených a škodou za 118 milionů korun odhalili moravskoslezští kriminalisté. Čtveřice podvodníků, z nichž dva byli finančními poradci ve stavebních spořitelnách, okrádala lidi několik let.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Hnacím motorem skupiny byl zástupce dvou společností z Ostravy, kterému v podnikání sekundovala žena. Zájemcům nabízeli zhodnocení jejich vkladů, kdy klienty a smlouvy pro ně zajišťovali další muž a žena, kteří pracovali ve stavebních spořitelnách jako finanční poradci,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Slibům o zhodnocení uvěřilo na 270 lidí. Upsali se k investicím přesahujícím 100 milionů korun. „Jednalo se ale o takzvané Ponziho schéma (investiční podvod, při kterém se vyplácí výnosy dřívějším investorům z peněz, které vloží investoři noví, pozn. red.) . Někteří z klientů se sice dočkali zpět peněz, ale většina částečně anebo o vše přišla. Škoda dosáhla 118 milionů korun,“ doplnila Štětínská.

Lákala na dovolenou snů a stovky lidí obrala o miliony, teď ale z Česka zmizela

Hlavní aktér kauzy podle kriminalistů věděl, že vrácení investic lidem garantovat nemůže a neměl by jim je ani nabízet. Část peněz klientů sice investoval, ale hlavně jim způsobil mnohamilionové ztráty. Ztrátové byly i jeho společnosti.

„Dokonce i falšoval dokumenty, aby navodil pocit důvěry, že společnosti jsou naopak v zisku. Se ženou si plnými doušky užívali společenského života, cestovali a kupovali si drahé věci, například auta,“ řekla Štětínská.

Neváhali ošidit i rodinné příslušníky

Žena o podvodech věděla. „A vědomi si všeho byli i oba finanční poradci. Ti jednoznačně těžili z důvěry stávajících klientů stavební spořitelny, kdy znali je i jejich finanční situaci,“ sdělila Štětínská. „Nepravdivě jim například říkali, že vklady jsou pojištěné. Asi nepřekvapí, že z uzavřených smluv měli štědré provize. Mnozí investoři byli i rodinní příslušníci, až na pár výjimek z Moravskoslezského kraje.“

Případ byl pro kriminalisty hodně náročný. „Vypořádali se s výslechy všech poškozených a informacemi od nich, stejně tak s množstvím dokumentů. Kvůli finančním tokům byli v kontaktu s bankami a dalšími institucemi, včetně zahraničních v rámci mezinárodní právní spolupráce. Prověřili transakce na více než 100 účtech. V listinné podobě má spisový materiál téměř 13 tisíc listů,“ doplnila Štětínská.

Kriminalisté obvinili muže vystupujícího za společnosti ze zvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného samostatným jednáním i ve spolupachatelství, za které je stíhaná i žena. Finanční poradci jsou obviněni z účastenství ve formě pomoci ke zvlášť závažnému zločinu podvodu. Trestní sazba je stanovena na 5 až 10 let. Obvinění jsou ve věku 45 až 65 let. Jsou z Karvinska a Opavska.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Moravská filharmonie otevře festival Dvořákova Olomouc, potrvá do půlky června

ilustrační snímek

Koncertem ukrajinské pianistky Anny Fedorovové otevře Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) ve čtvrtek svůj mezinárodní hudební festival s názvem Dvořákova...

6. května 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Moravská filharmonie otevře festival Dvořákova Olomouc, potrvá do půlky června

ilustrační snímek

Koncertem ukrajinské pianistky Anny Fedorovové otevře Moravská filharmonie v Olomouci (MFO) ve čtvrtek svůj mezinárodní hudební festival s názvem Dvořákova...

6. května 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Vyrovnání se s odkazem Němců je citlivým tématem, míní liberecká historička

ilustrační snímek

Vyrovnání se s odkazem Němců, kteří v minulosti žili na českém území, zůstává podle liberecké historičky Kateřiny Portmann stále citlivým a otevřeným tématem....

6. května 2026  11:04,  aktualizováno  11:04

Matky jako první vzor krásy. Jak ovlivňují sebevědomí a vztah k tělu svých dcer?

Kromě rodiny hrají stále větší roli i sociální sítě, které ovlivňují ideály...

Matky mají zásadní vliv na to, jak jejich dcery vnímají krásu, vlastní tělo i sebevědomí. Nová studie ukazuje, že právě rodinné prostředí formuje první kosmetické návyky i přístup k péči o sebe,...

6. května 2026  12:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lehká herní myš GX Gaming Scorpion M8300 se dvěma režimy bezdrátového připojení

6. května 2026  12:17

Policie hledá svědka nedělní smrtelné nehody motorkáře u Lanškrouna

ilustrační snímek

Policisté hledají svědka nedělní nehody u Lanškrouna na Orlickoústecku, při které zemřel motorkář. Srazil se s osobním autem. Na místě byl patrně ještě další...

6. května 2026  10:43,  aktualizováno  10:43

Akcelerační zóna u Vintířova je namalovaná z Prahy, budeme proti, říká starosta

ilustrační snímek

Navrhovaná akcelerační zóna pro stavbu větrných elektráren u Vintířova na Sokolovsku je podle starosty Marka Choce (nez.) nedomyšlená a nebyla dohodnutá s...

6. května 2026  10:39,  aktualizováno  10:39

Podvodníci obrali stovky lidí o 118 milionů. Neušetřili ani své příbuzné

ilustrační snímek

Velký investiční podvod s téměř třemi stovkami poškozených a škodou za 118 milionů korun odhalili moravskoslezští kriminalisté. Čtveřice podvodníků, z nichž dva byli finančními poradci ve stavebních...

6. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Body & Soul 2026: Celodenní yoga flow a sunset party v srdci Troje

6. května 2026  11:42

Ústecké divadlo uvede terezínskou operu Brundibár, oslovit chce celé rodiny

ilustrační snímek

Divadlo města Ústí nad Labem uvede v sobotu premiéru dětské opery Brundibár v terezínské verzi z roku 1943. Inscenace je určena dětem i dospělým, podle tvůrců...

6. května 2026  9:55,  aktualizováno  9:55

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Provoz vlaků na Brněnsku zastavila nepovolená jízda osobního vlaku

ilustrační snímek

Provoz vlaků v Rajhradě na Brněnsku zastavila dnes ráno nepovolená jízda vlaku. Šlo o osobní vlak, žádné následky nebyly. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic...

6. května 2026  9:39,  aktualizováno  9:39

České pivo slaví světový úspěch, Matuška získal na World Beer Cup 2 medaile

6. května 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.