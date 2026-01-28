Festival Kino na hranici oznámil hlavního hosta, bude jím Iva Janžurová

Autor: mao
  7:02aktualizováno  7:02
Jedna z největších českých filmových hvězd Iva Janžurová bude hlavním hostem letošního těšínského filmového festivalu Kino na hranici, který se uskuteční od 29. dubna do 3. května.
Cenu Génia smíchu 2026 získala Iva Janžurová. (26. ledna 2026)

foto: ČTK

Iva Janžurová
Iva Janžurová a Theodora Remundová
Iva Janžurová a Theodora Remundová
Iva Janžurová a Theodora Remundová byly hostem Moniky Zavřelové v pořadu...
Organizátoři uznávané přehlídky proslulé herečce věnují retrospektivu, na níž čeští a polští diváci uvidí nejen stěžejní filmy ze 60. a 70. let minulého století.

Iva Janžurová představuje absolutní vrchol hereckého umění. Je to umělkyně, která dokáže publikum rozesmát, ale i hluboce dojmout,“ říká český programový ředitel festivalu Martin Novosad.

Iva Janžurová

„Její přítomnost v Těšíně je pro nás vyjádřením uznání její herecké práce a důkazem, že mnoho současných známých filmů zůstane navždy neoddělitelně spjato s rolemi, které v nich vytvořila.“

Iva Janžurová, držitelka dvou Českých lvů, letos oslaví 85. narozeniny. Je považována za první dámu českého filmu, divadla a televize. Její bohatá kariéra odráží šest stěžejních dekád české kinematografie. Vždy patřila k hercům, kteří se objevovali v nejdůležitějších filmech jednotlivých období.

OBRAZEM: Legendární „Janžurka“ slaví 75. narozeniny

Její repertoár je mimořádně široký – od brilantních komediálních rolí v kultovních filmech přes hluboké psychologické studie v dramatech.

K vidění bude například drama Kočár do Vídně (1966), komedie Svatba jako řemen (1967), Pane, vy jste vdova! (1970), Tajnosti (2007) a také napínavé snímky od režiséra Juraje Herze Petrolejové lampy (1971) a Morgiana (1972).

31. října 2024

