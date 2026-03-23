Ivan Mládek a Marius Preda rozezní ostravský festival Hudební Žně

Multižánrový festival Hudební Žně uvede 28. března v Domě kultury Poklad v Ostravě-Porubě vystoupení Ivana Mládka či rumunského hudebníka, skladatele a hráče na cimbál Mariuse Predy. Akce pod jednou střechou nabídne na několika scénách propojení elektroniky, jazzu a klasické hudby. ČTK to dnes za pořadatele řekla Adéla Holeček. Na festivalu mohou návštěvníci plynule procházet jednotlivými koncerty bez přesunů po městě.
"Hudební Žně nejsou běžným festivalem. Jejich dramaturgie stojí na neotřelých projektech a setkáních, která jinde neuslyšíte. Každý koncert je originální hudební událostí. Okamžikem, který vzniká jen jednou a už se nebude opakovat," uvedla. Dodala, že cílem je lidem nabídnout hudbu, která překvapí, pohltí a otevře nové obzory.
Slovenský projekt Fallgrapp podle ní okouzlí propojením elektroniky a ženského vokálu, hudebník Marius Preda nabídne strhující mix jazzu, klasiky a world music. Výjimečné spojení slibuje také Simona Hulejová a uskupení Spectrum Quartett, kde se jazzový hlas potkává se smyčcovým kvartetem. Na pódiu se představí i americká jazzová zpěvačka Alison Wheelerová, která vystoupí v doprovodu bubeníka Petra Nohavici. "A chybět nebude ani legenda Ivan Mládek, který přinese svůj nezaměnitelný humor a nadhled," doplnila Holeček.