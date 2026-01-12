Naplňte krmítka zobáním pro ptáčky a vlašskými ořechy krmítka pro veverky.
Do krmítka dosáhnou i ti nejmenší. Projdete se celým Faunaparkem.
Pohovoříte o jeho historii a budoucnosti.
Lednová krmící procházka Faunaparkem je na programu v neděli 18. ledna od 15 do 16 hodin.
Zdejší domácí zvířátka se na vás moc těší, nejvíce Madlenka, Tina a Kájínek. Obzvláště milují ledový salát.
Králičkům, husám, kačenkám a slepicím přineste nekrájené salát, kedluben, květák, zelí mrkev či jablíčka.
Parta zdejších pěti kočiček pod vedením Baumaxe miluje kočičí konzervy a kapsičky.
Ve Faunaparku mají dostatečné zásoby a proto nenoste: suché pečivo, skořápky, kaštany a žaludy.
Vstupné je dobrovolné. Celý výtěžek z akce bude použit na další rozvoj Faunaparku.
Park se otevírá v 15:00. Sraz je u vstupu Faunaparku.