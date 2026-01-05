Jak poznat férovou autoškolu?

Slezská autoškola v Ostravě si zakládá na osobním přístupu a stabilním týmu instruktorů. „Když si žák vybere konkrétního učitele, jde část peněz přímo jemu. Je to fér k instruktorovi i ke klientovi, který ví, kdo ho skutečně bude učit,“ říká majitel autoškoly Jaroslav Fusek.
Právě na přístupu učitelů podle něj stojí kvalita výcviku víc než na jakémkoliv marketingu.
Autoškola vznikla z iniciativy ostravských instruktorů, kteří chtěli svým žákům nabídnout víc individuálního přístupu, než je obvyklé v tradičních autoškolách. Místo modelu, kde dominuje značka a instruktoři se střídají podle potřeby, se rozhodli vytvořit prostředí, které stojí na samotných lektorech a jejich vlastních profesních standardech. Právě proto dbají na to, aby měl každý žák po celou dobu výcviku jedno auto a jednoho instruktora.
„Čtyři učitelé znamenají čtyři různé přístupy. Jeden lektor ale přesně ví, co žákovi jde, co mu dělá potíže a jak s ním pracovat. Je to pro začátečníky mnohem jednodušší a bezpečnější,“ doplňuje Fusek.
Vedení autoškoly převzal v roce 2023. Od té doby se škola rozrostla o další pobočky a začala spolupracovat se středními školami v Ostravě. Teoretická výuka tak často probíhá přímo v jejich prostorách, což je pro studenty časově méně náročné. „Mají to jednodušší a pro nás je to příležitost být mladým řidičům blíž,“ vysvětluje Fusek.
Dnes Slezská autoškola spolupracuje s jedenácti instruktory a využívá dvanáct výcvikových vozidel, včetně vozu s automatickou převodovkou, o který v posledních letech roste zájem. K dispozici má také motocykly a díky spolupráci se školami provozuje čtyři pobočky v různých částech Ostravy. Další plánuje otevřít.
Podstatou jejího fungování však zůstává pečlivý a empatický přístup instruktorů. Ti se snaží pracovat s nervozitou žáků a přizpůsobovat výuku jejich tempu.
„Někteří studenti se na první jízdu těší, jiní mají strach. Důležité je vytvořit podmínky, kde se cítí bezpečně a mohou získávat jistotu krok za krokem,“ říká Fusek.
Většina nových žáků přichází na doporučení bývalých absolventů. Podle Fuska je to sice pomalejší cesta růstu, ale znamená stabilní a kvalitní zájem o výuku. A také doplňuje, že při výběru autoškoly by se lidé neměli dívat jen na cenu základního kurzu.
„Je mnohem důležitější sledovat, kolik stojí další služby – třeba kondiční jízdy, opakovaný kurz nebo přistavení auta ke zkouškám. U některých autoškol to ani nedohledáte. A stejně tak je rozdíl, jestli budete celou dobu jezdit s jedním učitelem a jedním vozidlem,“ upozorňuje.
Slezská autoškola chce i nadále rozšiřovat nabídku výuky, filozofie se ale nemění: férový přístup ke klientům, kvalitní učitelé a prostředí, které začínajícím řidičům pomáhá řízení opravdu porozumět.