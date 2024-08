Unucka skončí na kraji už před volbami. Rezignuje kvůli dotační aféře

Důvodem jsou problémy okolo krajské dotace ve výši přes 700 tisíc korun určenou na rozvoj podnikání, kterou žádal Unucka společně se svou manželkou.

„Neudělal jsem nic protiprávního, mám analýzu, že jsem právoplatný žadatel. Procesně je to v pořádku, jen mi nedošlo, jak na to někdo může politicky nahlížet, co to může způsobit. To byla chyba,“ vysvětlil pětapadesátiletý politik z Klimkovic.

Doplnil, že s krajskou politikou končí, aby neškodil kandidátce SPOLU ve volbách. Rezignaci přijala Regionální rada ODS v čele s jeho předsedou a lídrem do krajských voleb Radkem Kaňou.

„Ačkoliv Unuckovo jednání nebylo v rozporu se zákonem ani pravidly dotační výzvy, podání žádosti o dotaci byla politická chyba, ze které rezignací vyvodil konkrétní důsledky,“ řekl Kaňa, současný náměstek ministra vnitra.

Na dotaci upozornil pirátský krajský zastupitel Leonard Varga, poté se jí Unucka i jeho manželka vzdali.

Náměstek se hájil slovy, že avizoval příjem dotace, jen pokud skončí v politice, střet zájmů nahlásil a pro schválení žádosti nehlasoval.

Unucka byl šest let místostarostou Klimkovic a od roku 2016 krajským náměstkem. Poslední čtyři roky měl na starosti průmysl, energetiku a chytrý region.