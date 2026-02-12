Galerie zve na cestu do hlubin lidské duše, malíř se inspiruje i u Freuda

„Přivezl jsem své obrazy z posledních pěti let. Je mezi nimi například cyklus karet tarotové velké arkány,“ řekl Pražan o expozici nazvané Průvodci.
Příborská galerie úzce pracuje s odkazem místního rodáka Sigmunda Freuda, po jehož vnučce nese jméno, a hlubinná psychologie hraje důležitou roli i v Pražanově tvorbě.
„Z vystavených obrazů jsem se snažil vytvořit tady v galerii stezku příběhu mysli. Na začátku je astronaut, který symbolizuje otisk duše do hmoty při narození, další obraz symbolizuje nevědomí a postupně se návštěvník může vydat na cestu lidského uvědomování. Je tam rovněž motiv smrti, jako obraz transformace,“ řekl výtvarník.
Výstava byla zahájena 6. února vernisáží. Jan Pražan se narodil v Hradci Králové, žije u Brna. Maluje řadu let a propadl kouzlu oleje a linorytů, kouzlu umění, které propojuje s přírodou i duchovnem.
Jeden z vystavených obrazů Jan Pražan věnoval svému dědečkovi Emilu Pražanovi, který zemřel v roce 2023 ve věku 94 let. Emil Pražan vedl kurzy pro nadšence v oboru film video po celé republice.