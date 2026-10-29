Janáčkova filharmonie a BoCirk spojí symfonickou hudbu s novým cirkusem

Janáčkova filharmonie Ostrava a soubor BoCirk Company uvedou 3. a 4. prosince v multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích projekt Epopej: Vzdušná symfonie. Představení propojí živou hudbu, akrobacii, tanec, divadlo, folklor a velkoformátové projekce. Inspirováno je Slovanskou epopejí malíře Alfonse Muchy. Podle pořadatelů půjde o dosud největší společný projekt obou souborů. ČTK to řekl principál uskupení BoCirk Václav Pokorný.
Janáčkovu filharmonii povede její šéfdirigent Daniel Raiskin. V programu zazní mimo jiné výběr z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka, Smetanova Vltava a finále Stravinského baletu Pták Ohnivák. Hudba se propojí s pohybem akrobatů a tanečníků i s obrazovými projekcemi, které mají proměnit scénu v součást vyprávění.
Tvůrci se při přípravě inspirovali tématy Slovanské epopeje, zejména společnými kořeny, identitou a sounáležitostí. Nechtějí však doslovně převyprávět historické události zachycené na Muchových plátnech. Folklor má v inscenaci představovat součást kulturní paměti, která se setkává se současným uměleckým výrazem.
"Spolupráce s BoCirk Company nám umožňuje hledat nové podoby symfonického koncertu a oslovit nové publikum. V Epopeji se propojí náš orchestr s moderním tancem, akrobacií a dalšími prvky tak, aby všechny složky společně vyprávěly jeden příběh. Těší mě také, že tento projekt vytváříme s umělci, kteří jsou stejně jako my spojeni s Ostravou," uvedl ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla.
Projekt podle Pokorného zároveň uzavře oslavy 20 let existence BoCirk Company. Soubor, který původně působil pod názvem Cirkus trochu jinak, se věnuje autorským inscenacím, festivalům a mezinárodním projektům. Jeho tvorba zahrnuje nový cirkus i pouliční divadlo. Před oslavovaným výročím přijal značku BoCirk, odkazující na spojování různých uměleckých žánrů a využívání moderních technologií.
Prosincovému představení předcházely další společné projekty. Oslavy zahájila Vzdušná symfonie s komorním orchestrem Camerata Janáček pod vedením Pavla Doležala. Následoval projekt Touching the Sky na festivalu Štěrkovna Open Music, na němž vystoupili akrobaté BoCirk Company, zpěvák Janek Ledecký a Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou Hanze Sedláře.
"Prosincová Epopej na tato setkání naváže a rozvine dosavadní spolupráci do dosud největšího rozsahu," uvedl principál Pokorný. Obě představení v Gongu začnou v 18:00. Informace o vstupenkách jsou k dispozici na webu Janáčkovy filharmonie Ostrava.