Filharmonici slibují rok výjimečných zážitků, sezonu zahájili poctou Davidovi Stypkovi

Martin Jiroušek
  6:42aktualizováno  6:42
Třemi vyprodanými koncerty nazvanými K poctě Davida Stypky zahájila letošní rok Janáčkova filharmonie Ostrava. Vyprodané byly i tři Novoroční koncerty. Na další měsíce muzikanti chystají ochutnávku z připravovaného turné ve Velké Británii a posluchači mohou očekávat i balkánské rytmy
Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako...

Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako pocta zesnulému Davidu Stypkovi. | foto: archiv JFO, Bára Chlebová

Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako...
Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako...
Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako...
Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako...
16 fotografií

„Jsme připraveni nabídnout rok plný výjimečných zážitků,“ řekl ředitel filharmonie Jan Žemla.

„Vyprodané koncerty jsou jasným signálem, že hudba dokáže spojovat napříč žánry i generacemi. S obrovskou energií a pokorou se pouštíme do koncertů se světovými sólisty přes výjimečné klavírní recitály až po crossoverové projekty.“

První koncert komorní řady v novém roce představí 19. ledna projekt Makedonissimo, který do Ostravy přiváží pianista Simon Trpčeski. Společně se svými kolegy propojuje balkánské rytmy, podmanivé melodie a jazzové harmonie v úpravách skladatele Pandeho Šahova.

„Posluchači se mohou těšit na energickou mozaiku, jež si získává publikum po celém světě,“ uvedl Žemla.

Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako pocta zesnulému Davidu Stypkovi.
Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako pocta zesnulému Davidu Stypkovi.
Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako pocta zesnulému Davidu Stypkovi.
Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako pocta zesnulému Davidu Stypkovi.
16 fotografií

Na 3. února připadá přeložený komorní večer Hvězdné trio, ve kterém sólista Janáčkovy filharmonie Ostrava Johannes Moser vystoupí společně s houslistou Vadimem Gluzmanem a klavíristou Andrejem Korobeinikovem.

V únoru filharmonie nabídne také ukázku z chystaného historicky prvního turné ve Velké Británii. Hned ve dvou koncertních programech se orchestr domácímu publiku představí i s britskou houslistkou Jennifer Pike.

„Zazní skladby Janáčka, ale uvedeme také Sibelia, Brucha či Šostakovičovu Desátou symfonii – dílo, které je dnes mimořádně aktuální,“ uvedl šéfdirigent a umělecký ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Daniel Raiskin.

„Tato hudební cesta je navíc obohacena účastí dvou výjimečných britských houslistek. Kromě Jennifer Pike vystoupí i Chloë Hanslip. Moc mne těší, že část programu turné můžeme představit publiku i doma v Ostravě.“

První z koncertů s názvem Šostakovičova Desátá se uskuteční 5. února a ponese se v duchu silných emocí a výrazových kontrastů: zazní lyrická Předehra a pantomima z Janáčkovy Lišky Bystroušky, následovat bude Bruchův První houslový koncert a večer vyvrcholí Šostakovičovou Desátou symfonií.

O den později, během první Klasické hodinovky koncertní sezony, zazní opět Předehra a pantomima Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky a poté Sibeliův Houslový koncert, a JFO tak představí i druhou část britského programu.

16. října 2022

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Filharmonici slibují rok výjimečných zážitků, sezonu zahájili poctou Davidovi Stypkovi

Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako...

Třemi vyprodanými koncerty nazvanými K poctě Davida Stypky zahájila letošní rok Janáčkova filharmonie Ostrava. Vyprodané byly i tři Novoroční koncerty. Na další měsíce muzikanti chystají ochutnávku z...

17. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Uplynulo 57 let od smrti studenta Filosofické fakulty UK Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 na protest proti okupaci Československa armádami SSSR a dalších členů Varšavské smlouvy polil hořlavou...

vydáno 17. ledna 2026  6:12

Škola se bude podílet na výrobě polovodičů

ilustrační snímek

Univerzita Pardubice a největší tuzemský výrobce polovodičů nadnárodní společnost onsemi uzavřely memorandum o spolupráci. Smlouva rozšiřuje dlouholeté partnerství firmy a univerzity v oblasti...

17. ledna 2026  6:12

Pankrác

Pankrác

Stanice metra Pankrác na lince metra C po velké opravě prokoukla.

vydáno 17. ledna 2026  6:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pankrác

Pankrác

Stanice metra Pankrác na lince metra C po velké opravě prokoukla.

vydáno 17. ledna 2026  6:11

Uplynulo 57 let od smrti studenta Filosofické fakulty UK Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 na protest proti okupaci Československa armádami SSSR a dalších členů Varšavské smlouvy polil hořlavou...

vydáno 17. ledna 2026  6:10

Speciality polské kuchyně naservírují ve školní jídelně

ilustrační snímek

Kulinářské odpoledne ve znamení tradičních chutí polské kuchyně proběhne v sobotu ve Višňové.

17. ledna 2026  5:32

Městys otevře dětskou skupinu

ilustrační snímek

Obec Včelákov otevře v novém školním roce 2026/27 dětskou skupinu pro 12 dětí z obce i jejího okolí. Fungovat bude v budově, kterou nyní městys staví.

17. ledna 2026  3:20

Piráti si dnes v Prachaticích zvolí předsedu a vyberou vedení strany

ilustrační snímek

Piráti si dnes na celostátním fóru v Prachaticích zvolí nové vedení. Předseda Strany Zdeněk Hřib bude obhajovat pozici, jeho vyzyvatelem se stane místostarosta...

17. ledna 2026,  aktualizováno 

Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Špatné zprávy, Davidovou opět trápí bolavá záda

Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu.

Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Davidovou opět trápí bolavá záda a v Německu tak nepojede ani jeden závod.

17. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na přejezdu v Bystřičce se srazil vlak s autem, nehoda se obešla bez zranění

ilustrační snímek

Na železničním přejezdu v Bystřičce na Vsetínsku se dnes odpoledne srazil osobní vlak s osobním autem. Nehoda se obešla bez zranění. Provoz na mezinárodní...

16. ledna 2026  19:21,  aktualizováno  19:21

V kauze libereckého dopravního podniku je obžalováno devět lidí a 12 firem

ilustrační snímek

V korupční kauze libereckého dopravního podniku podalo krajské státní zastupitelství v tomto týdnu k místnímu soudu obžalobu na devět lidí a 12 firem. Zároveň...

16. ledna 2026  18:01,  aktualizováno  18:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.