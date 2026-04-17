Janáčkova filharmonie Ostrava oslaví Beethovena jeho Pátou symfonií, Osudovou

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) připomene v příští sezoně dvousté výročí úmrtí Ludwiga van Beethovena. Na dvou koncertech zazní jeho Pátá symfonie, známá jako Osudová. ČTK to řekla mluvčí orchestru Kateřina Buglová. Koncerty budou součástí jednoho ze dvou chystaných symfonických cyklů. Dosud jen hostující dirigent Daniel Raiskin se navíc v nové sezoně stane šéfdirigentem a uměleckým ředitelem JFO.
"Symfonické cykly v 73. sezoně nabídnou výrazné osobnosti klasické hudby, stěžejní díla 19. a 20. století i současnou tvorbu," uvedla Buglová. Ředitel orchestru Jan Žemla dodal, že pod taktovkou Raiskina a dalších hostujících dirigentů se v Ostravě představí světoví sólisté jako Johannes Moser, Jean-Efflam Bavouzet, Vadim Gluzman či Magdalena Kožená. "Do dramaturgie se zároveň promítá blížící se dvousté výročí úmrtí Ludwiga van Beethovena, mimo jiné uvedením jeho Páté symfonie, známé jako Osudová, která zazní hned na dvou koncertech v dubnu 2027," řekl Žemla.
Nová sezona podle něj bude pro JFO výjimečná hlavně tím, že do ní orchestr poprvé oficiálně vstupuje s Raiskinem jako šéfdirigentem a uměleckým ředitelem. Nástup Raiskina ?, který pochází z Ruska, vedení filharmonie oznámilo už v roce 2024. Od té doby úzce spolupracovali. Před nástupem do Ostravy byl hudebním ředitelem symfonického orchestru v kanadském Winnipegu, jako šéfdirigent vedl i Slovenskou filharmonii.
Raiskin svou vlast opustil před více než dvaceti lety, což po napadení Ukrajiny Ruskem v roce 2022 označil za správné rozhodnutí. "Považuji invazi směřovanou proti Ukrajincům za barbarskou. Ostatně, dotýká se to i naší rodiny, protože moje manželka pochází z Charkova na východě Ukrajiny," řekl už dříve.
Dirigent vnímá své nové angažmá v Ostravě jako přirozené pokračování dosavadní spolupráce s JFO. "S Janáčkovou filharmonií mě spojuje dlouhodobý umělecký vztah a velmi si vážím toho, že nyní můžeme společně vstoupit do nové etapy. Ostrava je pro mne místem s mimořádnou energií a odvahou hledět dopředu, což je v hudbě i v životě nesmírně důležité," uvedl Raiskin.
V připravované sezoně se opakovaně představí také houslistka Alena Baevová, která se do Ostravy vrací jako rezidenční sólistka. "Jsem velmi šťastná, že mohu opět hrát v Ostravě a tvořit hudbu právě s těmito hudebníky. Bylo pro mne opravdu mimořádné objevit v tomto orchestru takovou horlivost, úsilí o co nejvyšší kvalitu hraní a obrovskou radost ze společného muzicírování. To jsou pro mě nejdůležitější hodnoty. Vrátit se do Ostravy v roli rezidenční sólistky je pro mě skutečně ctí," uvedla houslistka.
Orchestr pro 73. sezonu připravuje 13 koncertních cyklů. Kromě symfonických to bude i několik crossoverových projektů v Aule Gong, kde vzdá poctu Věře Špinarové a Michaelu Jacksonovi. Kromě toho připravuje filharmonie koncerty pro děti od dvou let. Prostor dává i mladým umělcům v cyklu Elán mladých. Dále to jsou cykly zaměřené na komorní koncerty, recitály či cyklus koncertů v Opavě. Celkem orchestr v sezoně chystá přes 120 koncertů.