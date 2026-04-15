Janáčkova filharmonie Ostrava vzdá poctu Špinarové a Jacksonovi

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) vzdá v nové sezoně poctu Věře Špinarové či Michaelu Jacksonovi. Společně s novocirkusovým uskupením BoCirk připomene i Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Všechny koncerty se uskuteční v Aule Gong. Novinářům to dnes řekla mluvčí orchestru Kateřina Buglová
"Cyklus Gong zůstává jednou z nejvýraznějších a nejnavštěvovanějších součástí programové nabídky JFO. Industriální prostředí Dolních Vítkovic dodává těmto večerům osobitou atmosféru a otevírá prostor pro koncerty, které překračují rámec klasického symfonického repertoáru," uvedla Buglová.
Orchestrálně-vizuální inscenace EPOPEY vzniká ve spolupráci s BoCirkem. Tento soubor nového cirkusu a pouličního divadla letos oslaví 20 let své existence. Muchovu Slovanskou epopej přenese do podoby současného scénického představení, v němž propojí symfonickou hudbu, akrobacii, světlo a videomapping.
"Ke spolupráci jsme oslovili českého herce a divadelníka Petra Formana, který mimořádně citlivě pracuje s obrazem, iluzí a fyzickou přítomností na jevišti. Právě tento způsob propojení reality a jejího odrazu je pro nás klíčovou inspirací," řekl principál souboru Václav Pokorný. Slovanská epopej podle něj v chystaném představení nevystupuje jako pouhá výtvarná předloha, ale jako silný symbol společných kořenů, identity a paměti.
Večer Michael Jackson Symphony nabídne symfonické aranže největších hitů krále popu v úpravách Martina Kumžáka a v podání Dashi, Nadi Wepperové, Dušana Kollára a Dušana Marka za doprovodu JFO a Moondance Orchestra.
Nabídku cyklu G doplní koncert věnovaný Věře Špinarové, který JFO připravuje jako nový autorský projekt, jímž při příležitosti deseti let od úmrtí zpěvačky vzdá hold jejímu celoživotnímu dílu. "Věra Špinarová zůstává svým hlasem i osobností s Ostravou nerozlučně spjata. Její písně zazní v nových symfonických aranžích Jana Lstibůrka v podání Markéty Matulové, oceňované za ztvárnění Věry Špinarové v inscenaci Divadla Petra Bezruče Špinarka," uvedla Buglová. Připojí se k ní zpěvačky Tereza Mašková a Eva Burešová.
Ostravská filharmonie od klasické hudby odbíhá k projektům méně tradičním už několik let. V minulosti doprovázela například Jaromíra Nohavicu, Dana Bártu či Miro Žbirku. Vystoupila i s Tomášem Klusem.
Orchestr pro 73. sezonu připravuje 13 koncertních cyklů. Kromě crossoverových projektů v Gongu to budou i dva velké symfonické cykly. Kromě nich připravuje filharmonie koncerty pro děti od dvou let. Prostor dává i mladým umělcům v cyklu Elán mladých. Dále to jsou cykly zaměřené na komorní koncerty, recitály či cyklus koncertů v Opavě.
Celkem orchestr v sezoně chystá přes 120 koncertů. "V tomto čísle jsou zahrnuty domácí koncerty, koncerty v zahraničí či vystoupení pro další pořadatele," řekl ČTK ředitel filharmonie Jan Žemla. Dodal, že kromě koncertní činnosti se věnují i další činnosti. "Například v roce 2025 jsme uspořádali přes 200 akcí," doplnil ředitel.