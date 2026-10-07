Janáčkova filharmonie Ostrava zve k hudbě batolata s rodiči i seniory

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) rozšiřuje nabídku vzdělávacích programů pro veřejnost. Připravila cyklus hudebních workshopů pro děti od dvou do tří let a jejich rodiče. Seniorům je určen program Filharmonie plus, který kombinuje hudební dílny, přednášky a setkání s hráči orchestru. Oba programy jsou založeny na aktivním zapojení účastníků, řekla dnes ČTK mluvčí orchestru Kateřina Buglová.
Cyklus workshopů pro batolata vychází z přirozené dětské potřeby pohybu, hry a objevování. "U nejmenších dětí je chuť zpívat, hýbat se a zkoušet zvuky samozřejmá. V dospělosti si často začneme říkat, že na hudbu nemáme talent, a přenecháme ji profesionálům. Chceme lidem dát příležitost zažít radost z vlastního muzicírování v každém věku. I tak vzniká bližší vztah k hudbě, kterou pak posluchači slyší na našich koncertech," uvedl ředitel JFO Jan Žemla.
Děti se při setkáních seznamují s klasickou hudbou a nástroji Orffova instrumentáře. Jde o soubor speciálně uzpůsobených hudebních nástrojů, které jsou navrženy tak, aby na ně mohly snadno a bez složité technické průpravy hrát i malé děti. Zájemci si mohou také vyzkoušet hudbu s běžnými předměty z domácího prostředí.
Součástí programu je aktivní účast rodičů. "Nemusí mít obavy, zda umějí zpívat nebo hrát na nástroj. Důležitá je chuť zapojit se a objevovat hudbu spolu se svým dítětem. Právě společná hra dává dětem prostor zkoušet nové věci a rodičům možnost vnímat, na co jejich dítě reaguje a co ho zajímá," uvedla lektorka Lenka Jaborská.
První dvě setkání 12. října jsou již vyprodaná. Další workshopy jsou naplánovány na 2. listopadu a 7. prosince, vždy od 09:00 a 10:30.
Program Filharmonie plus je určen seniorům. Jeho součástí jsou praktické hudební dílny, přednášky, komentované hudební ukázky a besedy s hosty. Praktické dílny vede lektor Martin Ptáček. Účastníci si na nich mohou vyzkoušet například zpěv, tanec, práci s partiturou nebo hru na jednoduché hudební nástroje.
Ročník zahájí 13. října beseda s hudebními ukázkami v podání dechového souboru hráčů JFO Janáček Quintet. Setkání Filharmonie plus se konají od října do května každé druhé úterý v měsíci v ostravském klubu Atlantik v ulici Čs. legií.
Podrobnosti o obou programech zájemci najdou na webu JFO.