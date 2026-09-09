Janáčkova filharmonie zahájí sezonu s novým šéfdirigentem Raiskinem

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) zahájí 17. a 18. září svou 73. koncertní sezonu s podtitulem Fundament. První koncerty budou zároveň debutem Daniela Raiskina v roli šéfdirigenta a uměleckého ředitele orchestru. S filharmonií vystoupí rezidenční sólistka sezony, houslistka Alena Baevová. Orchestr při koncertech také nahraje Šostakovičovu Patnáctou symfonii, která bude další částí dlouhodobého projektu nahrávání skladatelova symfonického díla. ČTK to řekla mluvčí orchestru Kateřina Buglová.
Zahajovací program nabídne v ostravském bývalém Kině Vesmír Brahmsův Houslový koncert v podání Baevové a Šostakovičovu Patnáctou symfonii. "Zářijové koncerty jsou pro mě nejen vstupem do nové role šéfdirigenta a uměleckého ředitele, ale také pokračováním vztahu, který jsme s orchestrem v uplynulých letech postupně budovali," uvedl Raiskin.
Rezidenční sólistka Alena Baevová se v sezoně představí ve třech programech. Po zářijovém Brahmsovi vystoupí 18. ledna společně se svým manželem, klavíristou Vadymem Kholodenkem. Jejich komorní program spojí sonáty Beethovena a Prokofjeva s díly Thomase Ad?se a Benjamina Brittena. Třetí vystoupení absolvuje 15. dubna, kdy s JFO pod taktovkou Azize Shokakhimova uvede První houslový koncert Karola Szymanowského.
JFO se v prvních týdnech sezony představí také na dvou hudebních festivalech. Vystoupí 25. září na Svatováclavském hudebním festivalu s dirigentem Andrejem Borejkem a klavíristou Lukášem Vondráčkem, který zahraje Rachmaninovův Druhý klavírní koncert. Na Bratislavských hudebních slavnostech 8. října se orchestr pod Raiskinovým vedením setká znovu s Vondráčkem a vedle Rachmaninova uvede Janáčkovy Lašské tance a Šostakovičovu Patnáctou symfonii.
Ve dnech 3. a 4. prosince uvede JFO v ostravském Gongu projekt Epopej: Vzdušná symfonie. Na spolupráci s BoCirk Company propojí orchestrální hudbu s tancem, folklorem a vzdušnou akrobacií. Projekt je inspirován Slovanskou epopejí Alfonse Muchy a nabídne mimo jiné Smetanovu Vltavu a Dvořákovu symfonii Z Nového světa.