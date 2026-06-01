Janáčkův festival v Ostravě chystá přes 40 koncertů a akcí

V Ostravě dnes začíná další ročník Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, poprvé s Janem Žemlou v roli ředitele přehlídky. Podle něj festival vstupuje do nové etapy s respektem k tomu, na čem stojí. Festival bude na různých místech v Moravskoslezském kraji od 1. června do 3. července. Nabídne více než 40 koncertů a doprovodných akcí.
Žemla, který je zároveň ředitelem Janáčkovy filharmonie Ostrava, vnímá, že převzetí festivalu v podobě zavedené instituce je citlivý proces. S ohledem na dlouhodobé plánování neměl prostor pro okamžité výraznější dramaturgické zásahy. Proto se soustředil hlavně na základní nastavení směru, pracovních principů a dlouhodobější koncepce.
"Můj rukopis bude výrazněji patrný až v dalších ročnících. Ale už letos pro mě bylo důležité, aby bylo zřejmé, že festival vstupuje do nové etapy. Nikoli revolučně, ale promyšleně a s respektem k tomu, na čem stojí," uvedl.
Festival dnes zahájí vyprodaný koncert v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Na slavnostním večeru vystoupí Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK pod vedením Tomáše Netopila a violoncellista Pablo Ferrández. Dramaturgie zahajovacího koncertu připomene 120 let od narození Dmitrije Šostakoviče a 100 let od premiéry Janáčkovy Sinfonietty.
"Vyprodaný zahajovací koncert je pro nás krásným signálem, že festival vstupuje do nového ročníku s mimořádnou energií a silnou důvěrou publika. Letošní dramaturgie propojuje velké symfonické večery, špičkové sólisty, komorní koncerty i programy, které otevírají festival novým posluchačům," doplnil Žemla.
Kromě zahajovacího večera nabídne festival vystoupení Symfonického orchestru Českého rozhlasu s barytonistou Janem Martiníkem. Do Ostravy přijede také Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu z Katovic (NOSPR), který vystoupí s klavíristou Lukášem Vondráčkem, opavským rodákem.
Kromě Ostravy festival zamíří i do dalších míst Moravskoslezského kraje. Ve Frýdku-Místku zahraje Romanian Chamber Orchestra s Danielem Ciobanu, v Opavě vystoupí například Silentium Ensemble pod taktovkou Tomáše Netopila, Příbor ovládnou jazzové rytmy a v Novém Jičíně rozezní Beskydské divadlo večer duchovní hudby. Výraznou scénou budou také Hukvaldy, rodiště Leoše Janáčka. Festival zde propojí tradiční program v amfiteátru, koncert na hradě i novou scénu na Hukvaldském dvoře. K největším festivalovým událostem pod širým nebem bude patřit koncert Police Symphony Orchestra se zpěvákem Thomem Artwayem 27. června.