Freudova pravnučka Příbor milovala. Umělkyni připomíná busta i výstava

Připomenout osobnost významné britské umělkyně Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda Freuda, je cílem aktuální výstavy v Jane McAdam Freud Gallery v Příboře. Expozice vznikla v souvislosti s odhalením busty Jane McAdam Freudové na průčelí sousedního domu. Bustu vytvořila umělecká kovářka Christine Habermann von Hoch, která v Příboře žije.
Osobnost a dílo britské výtvarnice Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda Freuda, připomíná výstava v příborské galerii, která nese i její jméno.

„Chtěli jsme místním lidem představit, kdo Jane byla, protože mnozí chodí kolem galerie a vůbec netuší, s kým je spjata,“ přiblížila Dominika Trčková, která se na chodu výstavní síně podílí. K vidění jsou fotografie z jejího života či ukázky z její tvorby – busty, malby, drátěné instalace. Vše doplňuje krátký sedmiminutový film, přibližující britskou umělkyni jak v soukromí, tak i v profesionálním životě.

Jane McAdam Freudovou, která zemřela v roce 2022, pojila s Příborem nejen skutečnost, že se zde narodil její pradědeček Sigmund Freud, ale také to, že se město stalo po roce 2006 pro ni a jejího manžela Petera Hansona jejich novým domovem.

Osobnost a dílo britské výtvarnice Jane McAdam Freudové, pravnučky Sigmunda Freuda, připomíná výstava v příborské galerii, která nese i její jméno (11. 9. 2025).
„Do Příbora jsme přijeli poprvé v roce 2006, Jane tady tehdy měla podepsat knihu o svém pradědečkovi Sigmundu Freudovi, a oba jsme si město zamilovali,“ vzpomínal již dříve Peter Henson.

Společně pak koupili na náměstí jeden z historických domů, v němž žili a Jane zde i tvořila, v sousedním domě pak vznikl i depozitář jejích děl a následně pak i výstavní prostor Jane McAdam Freud Gallery. „Ta slouží také jako kreativní centrum propojující umění s psychoanalýzou. Zahrnuje také workshopové prostory a rezidenční zařízení pro umělce,“ popsala Dominika Trčková, která pro galerii pracuje.

Britští manželé vytvořili v Příboře unikátní galerii. Spojuje umění s Freudem

Svou stopu zanechala umělkyně v Příboře také v Rodném domě Sigmunda Freuda, pro nějž připravila interaktivní expozici Muzeum myšlení. Je zajímavé, že o svém příbuzenském vztahu k zakladateli psychoanalýzy až do své dospělosti nevěděla. Je totiž dcerou významného britského malíře Luciana Freuda (1922–2011), který kromě svého díla proslul také značným množstvím nemanželských dětí: se dvanácti ženami měl čtrnáct potomků.

„O tom, že je Jane dcerou slavného malíře a pravnučkou Sigmunda Freuda, se dozvěděla, až když měla vystudovanou uměleckou školu a byla již etablovanou a uznávanou výtvarnicí,“ vyprávěl Peter Hanson.

V Příboře strávila Jane McAdam Freudová značnou část posledních let svého života, zemřela v Londýně po dlouhé nemoci 9. srpna 2022, bylo jí 64 let.

