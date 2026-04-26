Jeden člověk se zranil při nočním požáru kravína na Opavsku

Jeden člověk se dnes v noci zranil při požáru kravína ve Štáblovicích na Opavsku. Část zvířat se podařilo zachránit, ale při požáru uhynul plemenný býk a několik prasnic se selaty. Oheň způsobil škodu zhruba 900.000 korun. Příčina vzniku požáru se stále vyšetřuje. Novinářům to sdělila mluvčí hasičů Petra Lukášová.
Neštěstí se stalo v místní části Lipina. Profesionální i dobrovolní hasiči k požáru vyjížděli krátce před 01:00. "Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že požárem jsou zasaženy přibližně dvě třetiny střešní konstrukce objektu. Hasiči okamžitě zahájili hasební práce a současně provedli evakuaci hospodářských zvířat z objektu. Zachránit se podařilo chovaný skot, tedy krávy a mladé býky, stejně jako drobná hospodářská zvířata jako ovce, kozy, husy a slepice," uvedla Lukášová.
Majitel se o záchranu zvířat pokoušel ještě před příjezdem hasičů a nadýchal se zplodin hoření. "Na místě byl ošetřen a následně předán do péče zdravotnické záchranné služby," doplnila mluvčí.
Hasiči při likvidaci požáru využívali vodu z rybníka. Během zásahu se ale propadla střešní konstrukce, což komplikovalo hasební práce. Požár se hasičům podařilo lokalizovat krátce po 03:15. V noci i ranních hodinách ještě dohašovali skrytá ohniska. Požár byl zlikvidován po 09:30.