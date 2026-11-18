Výběrové řízení, které se kvůli množství dotazů potenciálních dodavatelů protáhlo téměř o čtyři měsíce, skončilo ve čtvrtek. Kraj zatím nezveřejnil, kdo jedinou nabídku podal ani zda ji přijme.
„V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku obdržel zadavatel pouze jednu nabídku o celkové ceně 4,17 miliardy korun bez DPH,“ potvrdila Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.
Původní termín podání nabídek 20. července se kvůli dodatečným dotazům zájemců posunul až na listopad.
Dotazy mířily na organizaci prací za provozu letiště, možnosti využívání staveniště či omezení při přepravě stavebního materiálu. Výhrady se týkaly také smluvních sankcí a odpovědnosti za případné zpoždění stavby.
Podle zadávacích podmínek může při prodlení hrozit pokuta ve výši jedné desetiny procenta ceny díla za každý den. Při nynější nabídkové ceně by to představovalo přibližně 4,17 milionu korun denně.
Nyní musí kraj posoudit, zda nabídka splňuje stanovené podmínky, a rozhodnout o dalším postupu. Podle zadávací dokumentace by měl kraj rozhodnutí oznámit do 180 dnů. Rozhodnout ale může i podstatně dříve.
Platí termíny?
Otázkou zůstává rovněž financování celé investice. Nabízená cena převyšuje původní odhad o přibližně 5,6 procenta.
Nejasný je zatím rovněž termín zahájení samotné rekonstrukce. zájemce Podle původního harmonogramu měl kraj předat staveniště v únoru příštího roku a práce měly skončit do konce roku 2029. Zda tyto termíny stále platí, ještě není jasné.
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„Teprve po podpisu smlouvy bude možné konkrétněji hovořit o dalším harmonogramu projektu, organizaci výstavby, délce jednotlivých omezení provozu a termínech realizace,“ vysvětlila Miroslava Chlebounová.
Rekonstrukce jedné z nejdelších letištních drah v Česku má podle původního zadání trvat 1 050 dnů a je rozdělena do sedmi etap. Nejnáročnější má být třetí etapa, při níž se počítá s úplným přerušením leteckého provozu na 150 dnů, tedy přibližně pět měsíců.
Přesný termín uzavření letiště pak má být podle původního harmonogramu stanoven až na základě zkušeností z první etapy stavby.
Poté už bude závazný, aby letiště mohlo s dostatečným předstihem informovat letecké společnosti. Ty budou muset po dobu odstávky upravit své letové řády.
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Ještě v září generální ředitel letiště Martin Šturala případné zdržení soutěže nepovažoval za zásadní problém.
„Posun v řádu jednotek měsíců není problém, jen bude nutné patřičně přizpůsobit harmonogram, aby byl dopad na provoz letiště co nejmenší,“ uvedl tehdy.
Rozsáhlá investice se přitom netýká pouze samotné vzletové a přistávací dráhy dlouhé 3,5 kilometru. Zahrnuje rovněž obnovu pojezdových drah, odbavovacích ploch a podobně. Počítá se třeba i s modernizací světelného zabezpečení.