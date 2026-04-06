Jednašedesátiletý muž se na Opavsku zranil na lesní cestě při nehodě povozu

Jednašedesátiletý muž se v neděli zranil při nehodě povozu poblíž obce Štáblovice na Opavsku. S povozem jel po lesní cestě. Kůň se ale splašil, povoz sjel do příkopu a muž z něho vypadl. Zraněný senior skončil v nemocnici. Novinářům to dnes řekl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
Nehoda se stala v oblasti slavkovských rybníků. "Muž zůstal po nehodě několik minut v bezvědomí. Se záchranáři již později komunikoval, jevil však příznaky svědčící pro otřes mozku," řekl Humpl. Dodal, že muž si poranil i ruku. Záchranáři jej přepravili na chirurgickou ambulanci nemocnice v Opavě.