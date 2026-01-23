Jelita, jitrnice i tlačenky. Zámek Zábřeh chystá tradiční slezskou zabíjačku

Tradiční zabíjačka v zámeckém podání. „My ji uspořádáme tak, jak ji lidé znali a jak si ji pamatují,“ řekl Radovan Koudelka, jednatel Zámku Zábřeh, který patří k oblíbeným místům na ostravské gastro scéně.
Zabíjačkové hody potrvají tři dny, v pátek, v sobotu a neděli. Návštěvníci mohou ochutnat jelita, jitrnice, tlačenku, guláš nebo sekanou. Chybět nebude ani zabíjačková polévka prdelanka. „Veškeré výrobky, které budou v nabídce, si děláme sami,“ zdůraznil Koudelka.
Zámek Zábřeh otevřel své brány v roce 2007. Nejprve byl v provozu pivovar s restaurací a historickým hotelem, následně tady vzniklo i pivní a vinné wellness. V zámeckém areálu se pravidelně pořádá i řada oblíbených akcí – včetně tradiční zabíjačky, která se letos koná už po několikáté.
Hody se budou odehrávat uvnitř zámeckých restaurací, v sobotu pak na nádvoří proběhne i doprovodný program. V podkresu bude hrát cimbálová muzika, na scéně se objeví i řezník, který návštěvníkům prozradí řadu zajímavostí. „Jsme rádi, že můžeme lidem ukázat, jak taková tradiční slezská zabíjačka v minulosti chutnala,“ pozval hosty Koudelka.
Na nádvoří se bude na zahřátí rozlévat čaj se slivovicí, ochutnávky výrobků, domácích koláčků.
Návštěvníci mohou všechny zabíjačkové dobroty ochutnat, ale taky si je mohou koupit domů. Prodávat se budou i balíčky s výrobky, které budou na objednávku na recepci na telefonním čísle 777 808 299. Restaurace má v pátek a sobotu otevřeno do 22 hodin a v neděli do 21 hodin, sobotní program na nádvoří potrvá od 11 do cca 14 hodin.