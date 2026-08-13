Cyklista si při pádu na Pradědu vážně zranil břicho, záchranu usnadnil videohovor

Nehoda se stala před 21. hodinou na silnici spojující horská střediska Ovčárnu a Hvězdu na katastru Karlovy Studánky. „Dvacetiletý muž vyjel ze silnice a skončil ve strži,“ řekla mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.
Jakmile svědci nehody zavolali na tísňovou linku, domluvili se s operátorkou na videohovoru. „Díky tomu mohla poranění lépe zhodnotit a instruovat svědky události k adekvátní první pomoci,“ popsal dále Humpl.
Na místo dorazili pozemní i letečtí záchranáři, zasahovala také Horská služba Jeseníky.
Cyklista měl otevřené zranění břicha, ale zůstal při vědomí a jeho stav byl stabilizovaný. „Po poskytnutí potřebné přednemocniční péče byl zasahujícími vynesen na silnici a přepraven k místu přistání záchranářského vrtulníku,“ uvedl mluvčí Humpl s tím, že z vrtulníku předali pacienta na urgentním příjmu ostravské fakultní nemocnice.
Jak uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka, muž jel ve skupině cyklistů a v kritický okamžik byl v čele. Při projíždění pravotočivé zatáčky vyjel ze silnice a přepadl přes svodidla do strže.
Čím si muž břicho propíchl, nikdo z oslovených mluvčích nedokázal upřesnit. Od řídítek to nejspíše nebylo, protože jeho kolo zůstalo na silnici. „Ale jestli o větev nebo kámen, to nevíme, protože muže vytáhli nahoru ještě před naším příjezdem a nebylo zřejmé, kde přesně dopadl,“ uvedl Segsulka.
Cyklista spadl z kola na sjezdu z Pradědu mezi středisky Ovčárna a Hvězda.
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