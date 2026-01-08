Jeseníky hlásí ideální podmínky pro běžkaře, v Beskydech by potřebovali víc sněhu

Ve vrcholových partiích Jeseníků je dostatek sněhu a podmínky pro běžkaře jsou téměř ideální. V Beskydech a v nižších polohách Jeseníků mnozí správci s úpravou tratí ještě vyčkávají, doufají v další sněžení.

Běžkaři mají v Jeseníkách i v Beskydech mnoho oblíbených tras. | foto: Luděk Peřina, MAFRA

„Ve vrcholových partiích kolem Pradědu, Švýcárny nebo Paprsku jsou podmínky výborné. O víkendu budou asi přímo skvělé. Ještě má nasněžit a jsme připraveni na další údržbu,“ uvedl Tomáš Rak, ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, které upravuje asi 550 kilometrů běžkařských tras v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Díky dostatečné vrstvě sněhu mohli podle něj rolbaři vyjet na většinu okruhů.

„To je dobrá zpráva, protože loni byla třeba lokalita Rejvízu bez sněhu celou sezonu. Situace je velmi dobrá, i když sněhu bychom potřebovali ještě více,“ shrnul Rak.

Národ hokejistů a ladovská zima. Češi vzali útokem zamrzlé rybníky a běžecké tratě

Obec Malá Morávka na Bruntálsku, která upravuje přes osmdesát kilometrů tratí, také začala se strojovou úpravou.

„Zatím jen částečně, protože sněhu není dost. Projeli jsme to rolbou na Alfrédku a na Zelené kameny a Ztracené kameny,“ informoval Petr Hartmann, který zajišťuje úpravu stop.

Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, který se stará asi o padesát kilometrů tratí, má taky stopy projeté. „Nepoužíváme rolbu, ale skútr se stopovačem. Sněhu by sice mohlo být více, ale na to, abychom vyjeli, to stačí. A lidé běhají,“ poznamenala předsedkyně klubu Jitka Krätschmerová.

Z beskydských tratí je upravená například hřebenová trasa z Gruně přes Visalaje na chatu Doroťanka a zpět.

„Je to celkem dvacet čtyři kilometrů a běžkaři mohou bez obav vyrazit. Pro vyznačení stop používáme čtyřkolku se stopovačem,“ informovala Alena Šťastná ze starohamerského spolku Gruňský Ledovec, který provozuje také stejnojmennou sjezdovku.

V oblasti beskydské Bílé je částečně strojově upravená trasa z úbočí kopce Čistý směrem na Mezivodí. „Třeba hřebenová stopa na Bumbálku je úplně vyfoukaná. Po kamenech a hlíně jezdit s rolbami nemůžeme. Ani směrem na Salajku to nejde,“ uvedl jednatel Ski Bílá Jaroslav Vrzgula. Společnost provozuje v Bílé sjezdovky a stará se také asi o šedesát kilometrů běžkařských tratí.

„Aktuálně zasněžujeme umělým sněhem okruh kolem zámečku. Včera jsme rozváželi sníh. Základní okruh bude hotový asi ve čtvrtek,“ dodal Vrzgula.

Sníh a mráz na přelomu roku horaly potěšil, radost mají běžkaři i bruslaři

Rovněž v oblasti Pusteven je málo sněhu. „Minulý víkend jsme to zkoušeli s rolbou, ale nešlo to. Jen na standardních běžeckých okruzích zasněžujeme. O víkendu by tam měla být plnohodnotně upravená běžecká trasa,“ sdělil Petr Lessy, ředitel společnosti Pustevny, která pečuje o více než sedmdesát kilometrů tratí kolem oblíbeného beskydského střediska.

Například běžecký oddíl TJ Dolní Lomná ve spolupráci s obcí upravil pomocí skútru cyklostezku v údolí řeky Lomné. „Je o asi pět a půl kilometru. Sníh se tam docela drží. Není to úplně super, ale jde to,“ řekla trenérka Magdalena Podešva.

Mnozí běžkaři se nevážou na upravené trasy. S vědomím, že můžou narazit na kameny nebo holé stráně, si vytvářejí vlastní stopy.

Peníze pro běžkaře

Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje úpravu běžeckých tras v Beskydech a Jeseníkách dotacemi.

„Na letošní a příští zimní sezonu jsme rozdělili pět milionů mezi dvanáct žadatelů. Dotace je ve výši 85 procent nákladů,“ informovala mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Zimy posledních let jsou však na sníh skoupé a žadatelé nakonec nevyužité peníze vracejí. Z příjemců to potvrdil Lessy z Pusteven, starosta Malé Morávky Ondřej Holub nebo Vrzgula z Bílé.

„Poslední zimy byly úplně špatné. Dotace jsme opakovaně vraceli. Naposledy jsme hodně rolbovali v roce 2019 a pak v covidové zimě 2021,“ řekl.

