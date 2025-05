Fena uvázla v jezevčí noře. Hasič se musel protáhnout škvírou za ní

Zvědavost přivedla fenu bavorského barváře až do útrob jezevčí nory, která se pro ni stala pastí. Ven jí pomohli až přivolaní hasiči. | foto: Hasiči Moravskoslezského kraje

K uvězněné feně bavorského barváře v těžce přístupném terénu v městské části Dobřečov v Horním Městě na Bruntálsku vyjížděli hasiči v úterý v podvečer.

„Žádost o pomoc bezradných majitelů obdrželo operační středisko hasičů v 18:35,“ popsala mluvčí hasičů Kamila Langerová. „Společně s profesionální jednotkou hasičů z Rýmařova tam vyjela také dobrovolná jednotka z Horního Města.“

Než se zachránci dostali na místo, museli nejprve zdolat náročný terén s velkým převýšením, skalami a hustým porostem.

„Při prvotním průzkumu zjistili, že se fena nachází přibližně tři metry za úzkým vchodem do nory. Hasiči společnými silami, za pomocí krumpáčů a lopat, rozšířili vchod do nory tak, aby se do ní mohl dostat nejmenší z nich a zvíře vysvobodit,“ uvedla mluvčí.

Svého kolegu navíc zajistili lanem. „Po vstupu do nory bylo nutné ještě část hlíny a kamení odhrabat rukama, než bylo možné fenu uchopit za nohy. Následně na signál provedli hasiči vytažení svého kolegy i společně se zvířetem,“ popsala Langerová.

„Záchrana měla tedy šťastný konec. Fena Elza se bez zranění, i když vyděšená, vrátila zpět ke svým majitelům,“ dodala mluvčí.