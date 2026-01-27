Hold sportovním legendám. Frenštát uctí okružními křižovatkami Rašku a Lopraise

Josef Gabzdyl
  5:12aktualizováno  5:12
Dvě okružní křižovatky ve Frenštátě pod Radhoštěm získají výzdobu uctívající dva legendární sportovce. Město totiž vyhlásilo výtvarnou soutěž na zvelebení obou frekventovaných míst připomínající olympijského vítěze ve skocích na lyžích Jiřího Rašku (1941-2012) a šestinásobného vítěze Rallye Paříž – Dakar Karla Lopraise (1949-2021).
Okružní křižovatka poblíž supermarketu Albert, která příští podobou má...

Okružní křižovatka poblíž supermarketu Albert, která příští podobou má motoristickou legendu Karla Lopraise. (26. ledna 2026) | foto: Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm

Okružní křižovatka poblíž supermarketu Penny, která příští podobou má uctít...
Lyžař století Jiří Raška stojící v roce 2010 u frenštátských skokanských...
Jiří Raška (28. října 2011)
Mistr světa z roku 1994 Jaroslav Sakala (vlevo), olympijský vítěz z Grenoblu z...
12 fotografií

Týká se to objezdů u supermarketů Penny (Raška) a Albert (Loprais). „Věříme, že výsledkem soutěže budou návrhy, které důstojně připomenou tyto osobnosti, a navíc esteticky doplní veřejný prostor. Zároveň musí být v souladu s bezpečností dopravy,“ přiblížil frenštátský starosta Jan Rejman.

Výtvarné návrhy musejí autoři odevzdat do 27. února. Tři nejúspěšnější získají odměny ve výši sedm, pět a dva tisíce korun.

Návrhy zhodnotí speciálně vytvořená komise. „Bude složena ze zástupců města, odborníků z oblasti umění a architektury, osobností města a také zástupců rodin Jiřího Rašky a Karla Lopraise,“ uvedl starosta Rejman.

Odešla legenda. Zemřel olympijský vítěz ve skocích na lyžích Jiří Raška

Komise v prvním kole vybere návrhy, které splní technické a bezpečnostní požadavky, v dalším kole přijdou na řadu umělecké kvality, například originalita, symbolika, výtvarné zpracování a také respekt k vybraným osobnostem.

Podrobnosti výtvarné soutěže najdou zájemci na webu města. Obsahují například povinnost bočního a čelního pohledu i půdorysu, ale také propočty pořizovacích a ročních provozních nákladů.

Mezi nepovinné povinnosti pak patří dodání fotomontáže nebo vizualizace.

Zemřel závodník Karel Loprais. Legendě Dakaru bylo 72 let

Raškův syn Jiří o této možnosti připomínky jeho otce zatím jen slyšel. „Nic oficiálního, ani dosud nevím o možnosti členství v komisi,“ poznamenal Raška. Rozhodně však není proti možnosti uctít otce na takovém místě. „Proč ne, když to bude vkusné,“ podotkl.

Jiří Raška se stal olympijským vítězem ve skocích na středním můstku na zimní olympiádě 1968 v Grenoblu, na velkém můstku získal stříbro. Jeho přivítání občany na frenštátském náměstí bylo velkolepé. Raška pak byl například reprezentačním trenérem.

Karel Loprais jako řidič soutěžního kamionu Tatra vyhrál v letech 1988, 1994, 1995, 1998, 1999 a 2001 Rallye Paříž – Dakar. Díky tomu získal přezdívku Monsieur.

Okružní křižovatka pro Jiřího Rašku stojí ve Frenštátě pod Radhoštěm u marketu Penny (modrá značka), pro Karla Lopraise zase u Alberta (žlutá značka).

Okružní křižovatka pro Jiřího Rašku stojí ve Frenštátě pod Radhoštěm u marketu Penny (modrá značka), pro Karla Lopraise zase u Alberta (žlutá značka).

