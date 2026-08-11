Jiřičná navštívila stavbu nové scény NDM, po demolicích začne vznikat přístavba

Na stavbě nové multifunkční scény Národního divadla moravskoslezského (NDM) v bývalém pavilonu G na ostravské Černé louce skončila část spojená s demolicemi obvodových stěn. Zůstaly jen sloupy nesoucí střechu připomínající tvarem motýla. Nyní se práce posouvají k samotné výstavbě. Dnes si stavbu prohlédla architektka Eva Jiřičná, jejíž otec Josef Jiřičný původní pavilon navrhl.
"Demolice jsou dokončeny, nyní probíhá zpevňování nosných sloupů. Následovat budou výkopové práce pro přístavbu a betonování podlahy," uvedl projektový manažer stavby Martin Baar.
Jiřičná uvedla, že ji pohled na budovu, na které její otec pracoval, dojal. Dodala, že do Ostravy začala jezdit už jako devatenáctiletá studentka a má k ní dlouhodobě silný vztah. "Tenkrát to byla černá Ostrava. Dnes tady stojíme v zeleném městě," uvedla s tím, s úžasem sleduje, jak se město mění.
Za podstatné považuje především zachování staveb, které mohou dál sloužit, byť třeba jinému účelu. "Důležité je, aby se nebouraly věci, které je možné zachovat. Aby historie pokračovala. Když jedna funkce přestane fungovat, je úžasné, když se budoucnost dá naplnit něčím jiným. Tady to vypadá, že se na nás budoucnost usmívá," uvedla.
Pavilon G vznikl v roce 1961 podle návrhu architekta Josefa Jiřičného v bruselském stylu. Původně sloužil jako výstavní hala, později po útlumu areálu Černá louka chátral a využíval se mimo jiné ke sportu. Při současné rekonstrukci zůstává zachována základní nosná konstrukce původního objektu včetně charakteristického půdorysu připomínajícího motýla. Jinak vzniká objekt prakticky nový.
NDM zahájilo rekonstrukci letos v červnu. Do konce roku 2028 má v objektu vzniknout multifunkční divadelní a kulturní scéna s kapacitou přibližně 220 až 500 diváků. Divadlo ji chce využívat pro komornější inscenace a zkoušky, ale také pro kulturní akce dalších pořadatelů. Nový prostor souvisí i s plánovanou druhou etapou modernizace Divadla Jiřího Myrona, jehož provoz se do něj dočasně přesune.
Původní pavilon G byl jednou z významných staveb ostravského výstaviště. Současná rekonstrukce má podle záměru zachovat jeho charakteristické prvky a současně mu dát novou kulturní funkci.
Celkové náklady na rekonstrukci bývalého pavilonu G na novou studiovou scénu jsou odhadovány zhruba na 410 milionů korun. Většinu peněz poskytuje město Ostrava, které pro rok 2026 uvolnilo prvních 70 milionů korun na zahájení prací.