Součástí nelegální skládky jsou i části letadel či větrných elektráren. O její likvidaci obec usiluje od konce loňského roku, kdy se tam objevil.

„Zatím neznáme přesný termín. Z kuloárních informací ale vyplývá, že to bude konec srpna a začátek září,“ uvedla s tím, že odpad uložený v Horních Heršpicích na Brněnsku se bude likvidovat nezávisle na jiříkovském.

Starostka Šišková věří, že německá strana odpad opravdu odveze. „Je vidět, že bavorská vláda dělá konkrétní kroky, jako výběr firmy pro odvoz odpadu. Jsem ale frustrovaná z toho, jak dlouho to vše trvá. Bavorský ministr životního prostředí před časem oznámil, že to bude do deseti týdnů. Dnes jsme už na dvojnásobku,“ řekla.

Odpad do Německa měla původně odvézt firma Roth International, od které pochází. Danou lhůtu ale nesplnila. Likvidaci tak převzaly německé úřady.

Slib Bavorska stále platí

Firma Roth International sídlící v Horní Falci, jednom z bavorských regionů, se již dříve ocitla v insolvenci. Média proto v dubnu předpokládala, že náklady na likvidaci odpadu nakonec zaplatí bavorští daňoví poplatníci.

Mluvčí bavorského ministerstva životního prostředí Thomas Marzahn k tomu tehdy řekl, že pokud odpad kvůli insolvenci nebude moci odvézt firma Roth International, přistoupí se k takzvanému náhradnímu plnění, kdy odpovědnost převezme Bavorsko.

Hornofalcká vláda už dříve sdělila, že ve spolupráci s bavorským ministerstvem životního prostředí požádala jinou firmu, aby přímo v Česku vyhodnotila obsah odpadu a poté zajistila jeho odvoz. Odpad je v Jiříkově a také v Brně-Horních Heršpicích.

Z Německa putoval nelegální odpad na zdánlivě opuštěné místo v katastru Jiříkova na Bruntálsku. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se následně vrátily do Německa.

Firma Roth International odmítá, že by jednala protizákonně. V této souvislosti poukazuje na českého odběratele, který podle ní možná přivezl odpad do zařízení, která neměla příslušná povolení. Českým příjemcem odpadu z Roth International byla firma Piroplastik.

Areál v Jiříkově, kde je odpad bez povolení uložený, vlastní společnost Calves Group. Za obě české společnosti dříve vystupoval Stanislav Kraus, který dříve ČTK řekl, že skládku v Jiříkově co nejrychleji zlikvidují. Uvedl, že i české společnosti se staly obětí podvodu. Později se už k případu nechtěl vyjadřovat.