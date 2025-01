Bruntálsko řeší nelegální německý odpad. Sklolaminát z větrníků ohrožuje přírodu

„Netušila jsem, že dnešní narozeniny strávím v závějích a budu se snažit zabránit nelegálním obchodníkům s odpady udělat nám v přírodním parku obrovskou skládku sklolaminátového odpadu,“ uvedla Šišková na sociálních sítích.

Podle starostky situace vyšla najevo, když se do Jiříkova začaly sjíždět kamiony s odpadem. „První tři kamiony dorazily už před Vánoci. Další dva přijely 8. ledna a včera, během jednoho dne, pět. To už jsme museli zakročit,“ popsala Šišková v rozhovoru.

Na místo přivolala policii, Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) a celní správu. Díky jejich zásahu se podařilo pět kamionů zablokovat. „Mají botičky a řidiči nemají klíče. Celníci a policie odvedli skvělou práci,“ doplnila.

Odpad na pozemku podle ní pochází od německé firmy Roth International. „Papírově to měly být čisté plasty k dalšímu zpracování. Reálně se jedná o směs sklolaminátu, pryže, kovů a dalších materiálů,“ upozorňuje starostka.

Na nelegálním převozu odpadu se podle ní podílely i české firmy, které nemají mít povolení k nakládání s nebezpečnými odpady.

Ohrožení přírody i lidí

Obyvatelé Jiříkova jsou situací rozhořčeni. Pozemek, kam byl odpad vyvezen, se nachází v přírodním parku Sovinecko. „Jsme v ptačí rezervaci, lidé tady mají studny. Je to neuvěřitelné svinstvo,“ říká Šišková.

Podle ní je pravděpodobné, že navážení odpadu souvisí se změnou majitele areálu, kde bývala přidružená výroba státního statku. „Dlouhá léta to fungovalo jako skladiště pro pilu. Nový majitel se toho evidentně snažil využít jinak,“ vysvětluje.

Starostka doufá, že zásah úřadů bude znamenat konec nelegální skládky. „ČIŽP musí zasáhnout, a to rázně. Už jen to, co se tady stihlo navézt, je obrovský problém,“ uzavírá.

Firma Roth International na svém webu uvádí, že její odborníci vědí, jak recyklovat vyřazená letadla – šetrně k životnímu prostředí a udržitelně. Redakce iDNES.cz oslovila firmu s žádostí o reakci na obvinění starostky Jiříkova.

Německá firma obvinění odmítá

„V Česku děláme recyklaci vyřazených letadel,“ řekla nejprve telefonní operátorka. Po opakované výzvě k reakci přepojila telefon na svého nadřízeného, který se však nepředstavil. „Tato nařčení, která jste mi teď popsala, nejsou pravdivá. V našem týmu děláme všechno legální cestou. V České republice letadla nerecyklujeme, ale pouze demontujeme,“ uvedl muž, který si přál toto vyjádření citovat jako vyjádření společnosti Roth International bez uvedení svého jména.

Česká inspekce životního prostředí jen potvrdila, že se případem zabývá. „Činíme tak na základě obdrženého podnětu. Inspektoři momentálně provádějí veškeré nezbytné kroky za úzké spolupráce s Policií ČR a Celní správou. Vzhledem k probíhající kontrole zatím nemůžeme sdělovat žádné podrobnosti,“ konstatovala mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká

„V souvislosti s možným protiprávním jednáním ohledně neoprávněného dovozu a uskladnění odpadu v obci Těchanov (část Jiříkova) na Rýmařovsku bruntálští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného nakládání s odpady a činí další procesní úkony,“ konstatovala krajská policejní mluvčí Pavla Jiroušková. „Policisté spolupracují také s Městským úřadem Rýmařov a Celní správou ČR a Českou inspekcí životního prostředí.“

Reakci celní správy redakce také zjišťuje.