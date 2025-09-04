Odvoz německého odpadu z Bruntálska začne 9. září, přijel první nakladač

Autor: ČTK, jog
  12:42aktualizováno  12:42
Odvoz nelegálního německého odpadu z Jiříkova na Bruntálsku začne v úterý 9. září. Zástupci společnosti IGRO Tachov, která má německou matku, dnes přijeli na místo s první těžkou technikou. Další stroje a personál dorazí v pondělí.
Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská...

Nelegální skládku odpadu v Jiříkově na Bruntálsku, který tam navezla bavorská firma Roth International, si přijeli prohlédnout němečtí odborníci. Na snímku starostka Barbora Šišková. | foto: ČTK

„Dohodli jsme se, že nakládání a odvoz fyzicky začne 9. září. Dnes přivezli jeden nakladač. V pondělí přijedou další nakladače a bagry,“ uvedla starostka Jiříkova starostka Barbora Šišková s tím, že jednala se zástupci české pobočky společnosti, která je pověřena naložením a odvozem odpadu z Česka zpět do Německa.

„Byl tady ale i zástupce německé mateřské společnosti,“ řekla.

„V úterý dopoledne odvoz oficiálně začne. V úterý budu taky na místě, abychom se potkali se starostkou Jiříkova a na vše dohlédli,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Odpad měla původně odvézt na vlastní náklady firma Roth International, která jej podle vyšetřovatelů do Česka nelegálně vyvezla, ta se ale ocitla v insolvenci. Horní Falc následně oznámila, že odpad odveze a zlikviduje na vlastní náklady.

Celkem asi 300 tun odpadu

Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.

Mluvčí vlády regionu Horní Falc Kathrin Kammermeierová dříve uvedla, že na místě bude nutné odpad hrubě roztřídit podle druhu a velikosti. „Celkem se počítá s odpadem o hmotnosti 300 tun,“ napsala Kammermeierová v tiskovém prohlášení.

Nelegální německý odpad z Bruntálska začne mizet příští týden, odvezou 300 tun

Součástí skládky jsou podle ní i kompozitní materiály, umělá hmota vyztužená uhlíkovými vlákny (CFK) a části lithium-iontových baterií. Roztříděný odpad se bude odvážet na vhodné skládky do několika spolkových zemí včetně Severního Porýní-Vestfálska, Saska, Braniborska a Bavorska.

V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - dvaapadesátiletý jednatel firmy Roth International a o čtyři roky starší český řidič kamionu. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.

Bruntálsko řeší nelegální německý odpad. Sklolaminát z větrníků ohrožuje přírodu

Podle weidenské prokuratury, která se případem zabývá, vyvezený odpad obsahoval „směs sklolaminátu, gumy a kovů a další materiály, zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel, různé umělé hmoty, kovy, dřevo, papír, keramiku, kameny a elektroodpad“.

Odpad se nachází v Jiříkově na Bruntálsku a také v Brně-Horních Heršpicích. V Jiříkově, kam první kamiony s německým odpadem přijely v první polovině loňského prosince, se část nákladu podařilo zablokovat před vyložením. Tyto naložené nákladní vozy se vrátily do Německa.

31. ledna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

