Kamiony odvážejí nelegální odpad z Jiříkova zpátky do Německa

Do Jiříkova kamiony načerno navezly množství odpadu z větrných elektráren z Německa. | foto: Barbora Šišková

Kamiony s odpadem stály v moravskoslezské obci Jiříkov zabezpečené celníky od 8. ledna tohoto roku. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) oznámilo, že se podařilo dojednat návrat odpadu zpět do Německa.

„Je to přesně čtrnáct dní od chvíle, kdy tady kamiony přijely, mám obrovskou radost,“ avizovala odjezd starostka Jiříkova Barbora Šišková. „Je tady celní správa i řidiči, nyní se řeší potřebné doklady, celníci by měli kamiony doprovázet až na hranici.“

Byla to priorita, říká ministerstvo

„MŽP od začátku řešilo s německou stranou, aby odpad co nejrychleji odvezli zpět do Německa, a řešení této situace bylo naší prioritou. Pět kamionů s ještě naloženým odpadem, které se krátce po objevení nelegální přeshraniční přepravy podařilo zajistit botičkami, by mělo během dneška odjet zpět,“ uvedla Veronika Krejčí, tisková mluvčí MŽP.

„Máme rozhodnutí MŽP, nyní odplombujeme botičky, vrátíme doklady řidičům a budeme je doprovázet až k hranicím,“ komentovala zásah celníků Zuzana Postředníková, tisková mluvčí Celního úřadu Moravskoslezského kraje. „Rozsahem jde o výjimečnou akci, minimálně v rámci Moravskoslezského kraje v posledních pěti letech ojedinělou.“

Podle ministerstva byla klíčová rychlá reakce německé strany, která souhlasila s návratem odpadu. „Podařilo se dohodnout všechny potřebné náležitosti, včetně souhlasu s odvozem odpadu,“ doplnila Krejčí.

Návrat se zatím týká jen nelegálního odpadu v kamionech. Velké množství jej ovšem zůstává v areálu. Odbor životního prostření Městského úřadu Rýmařov nařídil jeho odklizení.

Tomáš Vavřička z odboru životního prostředí rýmařovské radnice odpady také řešil. „Napsali jsme firmě, která odpady dovezla, výzvu k jejich odstranění. Mluvil jsem dokonce se zástupci té firmy, ale oni místo aby to odstranili, začali tam navážet ještě více. Za Rýmařov teď musíme čekat na rozhodnutí dalších orgánů, které se do této akce zapojily,“ prohlásil.

Lhůta vypršela v úterý. Stanislav Kraus, jenž zastupuje společnost Calves Group, které areál se skládkou patří, řekl, že by se tak mělo stát v nejbližších dnech. Umístit jej firma chce na vybranou skládku. Návrat do Německa by byl podle něj složitý.

S tím ale nesouhlasí MŽP. „Česká inspekce životního prostředí zjišťuje původ uloženého odpadu. Pokud se potvrdí, že také pochází z Německa, budeme trvat na jeho odvozu tam,“ doplnila Krejčí.

„16. ledna jsme dotyčnou firmu vyzvali, aby zajistila návrat odpadu, který prokazatelně pochází od podniku z Horní Falce, na místo původu. Vláda Horní Falce v této záležitosti úzce spolupracuje s českými úřady. Potřebné dokumenty pro návrat odpadu jsme již předali českým úřadům, návrat by měl proběhnout co nejdříve,“ přiblížila situaci v Německu Kathrin Kammermeierová, tisková mluvčí vlády Horní Falce.

A v jednání je i budoucnost odpadů, které byly v Jiříkově složeny na konci loňského roku. „České úřady v současnosti vyšetřují původ odpadu uloženého na pozemcích v Jiříkově, přičemž s nimi zůstáváme v kontaktu. Pokud se ukáže, že odpad uložený na pozemcích v Jiříkově také pochází od dotčeného podniku, bude rovněž zahájeno řízení o zpětném převozu tohoto odpadu,“ doplnila mluvčí.

Botičky na kamionech

Případ, který trval několik týdnů, začal před Vánoci, kdy na pozemky v přírodním parku Sovinecko dorazily první kamiony s odpadem, který zde vysypaly. Oficiálně mělo jít o čistý plast určený k dalšímu zpracování, avšak obsahoval sklolaminát, pryž a kovy z lopatek větrných elektráren a částí letadel.

Na začátku ledna dorazilo do Těchanova, místní části Jiříkova, hned pět dalších kamionů s odpadem. Po zásahu starostky Jiříkova se do řešení problémů zapojili celníci i Česká inspekce životního prostředí a kamiony tentokrát musely zůstat na místě.

„MŽP v této kauze primárně řeší oblast přeshraniční přepravy odpadů podle evropského nařízení, další záležitosti řeší Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Celní správa ČR,“ vysvětlila rozdělení kompetencí Veronika Krejčí z MŽP.

České úřady tehdy zajistily kamiony pomocí botiček a zabezpečily jejich obsah. Podle starostky Jiříkova Barbory Šiškové vozy hlídala přepravní společnost, která musela nést náklady na jejich stání.

Kauza nekončí

Odvoz kamionů však neznamená, že je kauza zcela uzavřena. ČIŽP a policie pokračují ve vyšetřování, kdo je odpovědný za nelegální přepravu odpadu. „Inspektoři dále provádí kontrolní šetření u příjemce odpadu a pracují také na prokázání konkrétního odesilatele uloženého odpadu,“ přiblížila aktuální stav šetření Miriam Loužecká, mluvčí ČIŽP.

Mezi podezřelé patří dvě české firmy, Calves Group a Piroplastik, obě se sídlem v Ostravě. Za společností Calves Group stojí dlouholetý člen ODS Marek Juráš, který v minulosti působil mimo jiné i jako radní ostravského obvodu Slezská Ostrava. Nyní už jeho fotografie z webu místní organizace ODS, představující členy místní rady, zmizela. Podle informací Hospodářských novin členství, po nátlaku kolegů, přerušil.

Původcem odpadu pak je německá společnost Roth-International. Ta ale pochybení odmítá. „Vše děláme legální cestou. V České republice letadla nerecyklujeme, ale pouze demontujeme,“ komentoval již dříve odvoz odpadů zástupce německé firmy.

Odjezdem kamionů kauza nekončí ani pro starostku Jiříkova. „Chci, aby za to někdo nesl odpovědnost. Obce nemohou donekonečna doplácet na praktiky nepoctivých firem,“ uvedla Barbora Šišková.