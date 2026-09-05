Jiříkov otevřel naučnou stezku k Sovinci, připravuje Galerii Jindřicha Štreita

V Jiříkově na Bruntálsku dnes otevřeli naučnou stezku z místní části Křížov ke hradu Sovinec. Trasa vede mimo frekventovanou silnici a návštěvníky seznamuje s místní krajinou a řemesly. ČTK to řekla starostka Barbora Šišková (Jiná volba). Obec zároveň představila plán na využití bývalé kaple svatého Františka Xaverského v Křížově, která by se měla proměnit v Galerii Jindřicha Štreita, pojmenovanou podle fotografa, jenž dnes slaví 80. narozeniny.
"Lidé si dlouhodobě stěžovali, že cesta k hradu po úzké a nepřehledné silnici není bezpečná. Proto jsme se rozhodli trasu změnit a vést ji přes louku a les. Chtěli jsme ale, aby to nebyla jen obyčejná cesta k hradu, a tak jsme vymysleli naučnou stezku," uvedla starostka Jiříkova.
Stezka návštěvníky seznamuje s krajinou a tradičními řemesly. Její součástí jsou například prvky, na kterých si mohou vyzkoušet stavbu střechy z břidlice, opičí dráha s prolézačkami nebo fotopoint s výhledem na hradní věž. Projekt včetně získání potřebných povolení trval zhruba tři roky. Kvůli nové trase musela obec vykoupit některé pozemky. Celkem projekt vyšel na téměř tři miliony korun, Jiříkov na něj získal dotaci od Moravskoslezského kraje a Evropské unie.
Jiříkov zároveň začal připravovat nové využití kaple, kterou obec vlastní od roku 2000. V minulosti v ní manželský pár provozoval malou prodejní galerii, ta ale loni skončila. Obec nyní nechala zpracovat studii, podle které by se prostor mohl využívat pro menší koncerty, vystoupení, workshopy nebo výstavy. Interiér kaple by se měl podle dnes představené vize proměnit ve společenské a kulturní centrum nazvané Galerie Jindřicha Štreita.
"Jsme zatím ve fázi studie a samotná projektová dokumentace ještě hotová není. Chceme tímto krokem ale oficiálně zahájit přípravu nového využití kaple. Máme představu, že by se tam mohly konat malé koncerty, výstavy, workshopy nebo třeba letní škola fotografování," řekla Šišková.
Kaple se podle ní postupně upraví tak, aby zůstala zachována její historická podoba. Původní starší část zůstane zachována a oddělená mříží. Bude možné ji nadále využívat pro duchovní účely, přestože je objekt už odsvěcený. Ve zbývajícím prostoru budou výstavní panely a zázemí se skladem a sociálním zařízením. Zachována má být také původní dlažba z 18. století.
S novým využitím kaple souvisí také dar Štreitovy rodiny. Obci věnovala rodinný zvon, který pro ni v 90. letech vyrobilo Zvonařství Dytrychová v Brodku u Přerova. Zvon byl dlouho na Sovinci, kde slavný fotograf žije. "Původně jsme chtěli vyhlásit mezi místními sbírku a nechat vyrobit nový zvon. Jindřich Štreit se ale společně s dcerou rozhodl, že nám věnují jejich rodinný zvon. Velikostí do kaple krásně zapadá a jsme za něj velmi rádi," uvedla starostka.
Přestavba kaple podle současného odhadu vyjde zhruba na deset milionů korun. Přesná částka ani způsob financování ale zatím nejsou známé. Obec chce v následujících letech dokončit projektovou přípravu, získat potřebná povolení a rozhodnout o financování. "Pokud všechno půjde podle plánu, chtěli bychom potřebná povolení získat v příštích čtyřech letech," uvedla Šišková.
Součástí programu na hradě Sovinci byla dnes také oslava Štreitových 80. narozenin. Na recepci vystoupilo smyčcové kvarteto složené z místních hudebníků. Z Portugalska přijela také flétnistka a dcera fotografa Monika Štreitová, která vyučuje hru na příčnou flétnu na universitě v Portugalsku. Světovou premiéru měla na oslavě skladba, kterou věnoval Štreitovi k jeho jubileu skladatel Tomáš Novotný.