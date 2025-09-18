Sklolaminát odvezli, zbývají autobaterie. Ze skládky v Jiříkově odeberou vzorky

Ze skládky v Těchanově, místní části Jiříkova na Bruntálsku, dnes odjel poslední kamion se sklolaminátovým odpadem, který tam navezla firma z Německa, která mezitím zkrachovala. V Jiříkově zůstalo 55 velkoobjemových vaků s drcenými autobateriemi a další elektrickým odpadem. Kamiony jej začnou podle starostky Barbory Šiškové (Jiná volba) odvážet během příštího týdne.

„Na skládku v Těchanově přijel poslední kamion z Německa pro nelegální odpad. Právě sedám do auta a jedu na místo,“ uvedla dopoledne pro iDNES.cz starostka Jiříkova Barbora Šišková (Jiná volba). Ta minulý týden pořídila video ï fotografie z místa, které umisťuje na sociální sítě.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) odebere vzorky z místa nelegální skládky v nejbližších týdnech. „Výsledky možného znečištění budeme znát do dvou týdnů od odběrů,“ řekla mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

ČIŽP odebere vzorky z nelegální skládky odpadu v Jiříkově
„V současné době zpracováváme plán vzorkování. Vzorky budou odebrány v průběhu následujících týdnů,“ uvedla Loužecká.

Vzorky na jaře odebrali i zástupci ekologické organizace Arnika. Podle jejich rozboru se ze skládky uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky, nebo napořád. Nejsou ovšem lidem ani přírodě nebezpečné.

Odvoz nelegálního německého odpadu začal, lidé slavili koláčky i pivem

Starostka dnes potvrdila, že na místě zůstalo 55 vaků s drcenými autobateriemi a další elektronikou. „Jde o nebezpečný odpad, který už je ale přebalený do neprodyšných obalů k tomu speciálně určeným,“ uvedla s tím, že vaky jsou připraveny na paletách k odvozu.

„První kamion odjede ve středu příští týden. Další dva budou následovat. Termíny ale ještě neznáme,“ uvedla.

Odpad v Jiříkově byl směsí sklolaminátu, gumy a kovů a dalších materiálů, jako jsou zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel. Do Česka jej na konci loňského roku nechala převézt německá společnost Roth International.

Jednatel firmy z Německa skončil ve vazbě. Do Česka nelegálně vyvezla stovky tun odpadu

Ta skončila v insolvenci, odvoz proto financují německé úřady. Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren.

V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.

Plasty, kusy křídel nebo vrtulí. Pozemek ukrývá stovky tun nelegálního odpadu

V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu a organizátor přepravy. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

