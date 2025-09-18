Sklolaminát odvezli, zbývají autobaterie. Ze skládky v Jiříkově odeberou vzorky

„Na skládku v Těchanově přijel poslední kamion z Německa pro nelegální odpad. Právě sedám do auta a jedu na místo,“ uvedla dopoledne pro iDNES.cz starostka Jiříkova Barbora Šišková (Jiná volba). Ta minulý týden pořídila video ï fotografie z místa, které umisťuje na sociální sítě.
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) odebere vzorky z místa nelegální skládky v nejbližších týdnech. „Výsledky možného znečištění budeme znát do dvou týdnů od odběrů,“ řekla mluvčí inspekce Miriam Loužecká.
„V současné době zpracováváme plán vzorkování. Vzorky budou odebrány v průběhu následujících týdnů,“ uvedla Loužecká.
Vzorky na jaře odebrali i zástupci ekologické organizace Arnika. Podle jejich rozboru se ze skládky uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky, nebo napořád. Nejsou ovšem lidem ani přírodě nebezpečné.
Starostka dnes potvrdila, že na místě zůstalo 55 vaků s drcenými autobateriemi a další elektronikou. „Jde o nebezpečný odpad, který už je ale přebalený do neprodyšných obalů k tomu speciálně určeným,“ uvedla s tím, že vaky jsou připraveny na paletách k odvozu.
„První kamion odjede ve středu příští týden. Další dva budou následovat. Termíny ale ještě neznáme,“ uvedla.
Odpad v Jiříkově byl směsí sklolaminátu, gumy a kovů a dalších materiálů, jako jsou zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel. Do Česka jej na konci loňského roku nechala převézt německá společnost Roth International.
Ta skončila v insolvenci, odvoz proto financují německé úřady. Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren.
V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.
V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu a organizátor přepravy. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.