Z odpadu v Jiříkově unikly toxické látky, podle studie jde o „věčné chemikálie“

Autor: ČTK, jog
  11:22aktualizováno  11:22
Z nelegálního německého odpadu uloženého v Jiříkově na Bruntálsku se podle studie vypracované ekologickou organizací Arnika uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky nebo napořád. Nejsou ale lidem ani přírodě nebezpečné.

Odpad, jehož odvoz začal tento týden, je v Jiříkově od loňského prosince, organizace Arnika vzorky půdy a odpadu odebrala letos v březnu. Po odvozu odpadu kontrolu možného znečištění půdy provede Česká inspekce životního prostředí.

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9. září 2025)
V Jiříkově je podle odhadů uloženo 170 tun nelegálního odpadu z Německa. Odpad je směsí sklolaminátu, gumy a kovů a dalších materiálů, jako jsou zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel.

Do Česka jej na konci loňského roku nechala převézt německá společnost Roth International. Ta skončila v insolvenci, odvoz proto financují německé úřady. První kamion z místa odjel v pondělí.

„Analýza vzorků půdy a odpadu, které odborníci z ekologické organizace Arnika odebrali v březnu v areálu v Jiříkově na Bruntálsku, bohužel potvrdila znečištění toxickými látkami, které se běžně při monitoringu nesledují,“ uvedl mluvčí Arniky Luboš Pavlovič.

Odvoz nelegálního německého odpadu začal, lidé slavili koláčky i pivem

Dodal ale, že toxické látky sice objevili, ale situace není dramatická. „Není to tak, že by to srazilo ceny pozemků v Jiříkově. Není důvod k žádné panice. Jen jsme konstatovali, že ty látky tam jsou a uvolňují se,“ řekl.

Na studii pracovala odbornice na toxické látky v životním prostředí Nikola Jelínek. „Naše březnová analýza vzorků půdy a odpadu ukazuje, že některé látky v půdě zůstanou i po odvozu,“ uvedla.

Tvrdí, že v půdě nelegální skládky i mimo ni našli bromované zpomalovače hoření či polyfluoroalkylové látky (PFAS), které se v přírodě a lidském těle téměř nerozkládají. Jde o takzvané věčné chemikálie.

„V půdě jsme identifikovali kombinaci starého a nového znečištění. Některé látky pocházejí z dřívější doby, zatímco bromované zpomalovače hoření a PFAS látky souvisejí s elektroodpadem, který byl na místo nedávno dovezen,“ vysvětlila s tím, že věčné chemikálie našli i mimo skládku.

V půdě látky zůstanou už navždy

„PFAS látky jsme detekovali nejen přímo ve skládce, ale i ve vzdálenějších vzorcích půdy, což potvrzuje, že se z místa postupně uvolňují. Většina těchto látek nemá stanovené limity, ale v půdě zůstanou trvale,“ uvedla Jelínek.

Poslední kamion s odpadem by měl z Jiříkova do Německa odjet koncem příštího týdne. Další kontroly možného znečištění půdy budou následovat.

Bruntálsko řeší nelegální německý odpad. Sklolaminát z větrníků ohrožuje přírodu

„Česká inspekce životního prostředí pak odebere půdní vzorky, aby se prokázalo, že nebylo ovlivněné životní prostředí a nemůže tady do budoucna být nějaká kontaminace,“ řekl v úterý novinářům ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

V souvislosti s odpadem skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu a organizátor přepravy. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.

Odpad měla původně odvézt z Česka do Německa na vlastní náklady firma Roth International. Ta se ale ocitla v insolvenci. Horní Falc následně oznámila, že odpad odveze a zlikviduje na vlastní náklady.

Nelegální německá skládka zatím stále leží v Jiříkově – Těchanově na Bruntálsku.

Nelegální německá skládka zatím stále leží v Jiříkově – Těchanově na Bruntálsku.

