Odpad, jehož odvoz začal tento týden, je v Jiříkově od loňského prosince, organizace Arnika vzorky půdy a odpadu odebrala letos v březnu. Po odvozu odpadu kontrolu možného znečištění půdy provede Česká inspekce životního prostředí.
V Jiříkově je podle odhadů uloženo 170 tun nelegálního odpadu z Německa. Odpad je směsí sklolaminátu, gumy a kovů a dalších materiálů, jako jsou zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel.
Do Česka jej na konci loňského roku nechala převézt německá společnost Roth International. Ta skončila v insolvenci, odvoz proto financují německé úřady. První kamion z místa odjel v pondělí.
„Analýza vzorků půdy a odpadu, které odborníci z ekologické organizace Arnika odebrali v březnu v areálu v Jiříkově na Bruntálsku, bohužel potvrdila znečištění toxickými látkami, které se běžně při monitoringu nesledují,“ uvedl mluvčí Arniky Luboš Pavlovič.
Dodal ale, že toxické látky sice objevili, ale situace není dramatická. „Není to tak, že by to srazilo ceny pozemků v Jiříkově. Není důvod k žádné panice. Jen jsme konstatovali, že ty látky tam jsou a uvolňují se,“ řekl.
Na studii pracovala odbornice na toxické látky v životním prostředí Nikola Jelínek. „Naše březnová analýza vzorků půdy a odpadu ukazuje, že některé látky v půdě zůstanou i po odvozu,“ uvedla.
Tvrdí, že v půdě nelegální skládky i mimo ni našli bromované zpomalovače hoření či polyfluoroalkylové látky (PFAS), které se v přírodě a lidském těle téměř nerozkládají. Jde o takzvané věčné chemikálie.
„V půdě jsme identifikovali kombinaci starého a nového znečištění. Některé látky pocházejí z dřívější doby, zatímco bromované zpomalovače hoření a PFAS látky souvisejí s elektroodpadem, který byl na místo nedávno dovezen,“ vysvětlila s tím, že věčné chemikálie našli i mimo skládku.
V půdě látky zůstanou už navždy
„PFAS látky jsme detekovali nejen přímo ve skládce, ale i ve vzdálenějších vzorcích půdy, což potvrzuje, že se z místa postupně uvolňují. Většina těchto látek nemá stanovené limity, ale v půdě zůstanou trvale,“ uvedla Jelínek.
Poslední kamion s odpadem by měl z Jiříkova do Německa odjet koncem příštího týdne. Další kontroly možného znečištění půdy budou následovat.
„Česká inspekce životního prostředí pak odebere půdní vzorky, aby se prokázalo, že nebylo ovlivněné životní prostředí a nemůže tady do budoucna být nějaká kontaminace,“ řekl v úterý novinářům ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
V souvislosti s odpadem skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu a organizátor přepravy. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.
Odpad měla původně odvézt z Česka do Německa na vlastní náklady firma Roth International. Ta se ale ocitla v insolvenci. Horní Falc následně oznámila, že odpad odveze a zlikviduje na vlastní náklady.
Nelegální německá skládka zatím stále leží v Jiříkově – Těchanově na Bruntálsku.
