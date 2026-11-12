Na pondělní ranní obloze se objeví vzácné nebeské uskupení. Zájemci budou moci sledovat přiblížení jasné planety Jupiter a červené planety Mars, které doplní hvězda Regulus ze souhvězdí Lva. Za příznivého počasí bude jev viditelný i pouhým okem. Novinářům to dnes sdělil astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě.
"Nebeské uskupení vyjde nad obzor už okolo 23:00 předchozího dne, tedy v neděli 15. listopadu, a pozorovatelné zůstane až do svítání pondělního rána 16. listopadu. Největší úhlové přiblížení planet se odehraje ve 03:06. Hvězda Regulus bude doplňovat planetární dvojici jako výrazný objekt ležící východně," řekl Horálek.
Dodal, že krátce po největším úhlovém přiblížení bude uskupení možné pozorovat i na městské obloze. "Jak Jupiter tak Mars se totiž pozvolna blíží do takzvaných opozic se Sluncem, tedy poloh na obloze, při kterých jsou pozorovatelné po celou noc a jeví se nejjasnějšími. Právě díky tomu je rozeznáme i na přesvětlené městské obloze," uvedl Horálek.
V dalekohledu s průměrem nad deset centimetrů bude v době největšího přiblížení možné Mars s Jupiterem sledovat ve stejném zorném poli. "Mars se při větším přiblížení bude jevit jako nápadný naoranžovělý oválek, Jupiter jako kotouček s pruhy," doplnil Horálek.