Sigmunda Freuda připomenou pohovky, na hradě se bude válčit, na Lysé hoře zpívat

Vyberete si z našeho výběru akcí?

Na pohovku do Příboru

Herci, hudba, ale hlavně typické pohovky oživí zítra odpoledne centrum Příboru. Připomenou tak narozeniny nejslavnějšího tamního rodáka Sigmunda Freuda. „Pohovek bude na náměstí rozmístěno hned několik desítek, protože jak jinak si lépe připomenout zakladatele psychoanalýzy než pohovkami,“ říká Iveta Bušková z městského úřadu. Pohovek by mělo být rozmístěno na několik desítek. „Na oslavě Freudových narozenin zahrají svůj gypsy jazzový set Bratři Galia, muzikanti klasické hudby odehrají mini koncert pro ležící posluchače a diváky. Pro dobrou náladu nebude chybět ani pravý flašinetář. Vystoupí i výborný DJ. Jen místo moderních gramců bude pouštět vídeňské valčíky na gramofon na kliku,“ láká na program Ondřej Kobza ze spolku Piána na ulici. Cyklističtí nadšenci se mohou projet na zapůjčených archaických kolech. Protože pohovek nemusí být dostatek, vyzývají pořadatelé ke spolupráci i místní. „Sehnat pohovky je náročný úkol. Kdybyste nám někdo chtěl nějakou zapůjčit či darovat, budeme rádi,“ dodává Ondřej Kobza. A aby atmosféra byla ještě uvolněnější, mohou si návštěvníci donést například vlastní bábovku nebo kávu v termosce. Pro automobilovou dopravu bude Náměstí Sigmunda Freuda v době oslavy uzavřeno, a to od 15 do 22 hodin.

Dobývání hradu a Tajemství ostrého meče

Nahlédnout do vojenská historie středověku můžete o víkend na hradě Sovinci. „Vývoj palných zbraní od gotiky k Napoleonským válkám. Nefalšované souboje a šermířské techniky různými zbraněmi. Taková bude akce Dobývání hradu a Tajemství ostrého meče s kvalitním obsáhlým programem, pohádkami, sokolníky, ukázkami bojového umění středověku či pásmem soubojů. Pořádá historická posádka Špinavci,“ uvádějí pořadatelé.

„Akce se koná za každého počasí, v případě nepřízně počasí budou vystoupení probíhat v interiérech hradu a na pátém nádvoří, kde je můžete sledovat jak přímo na nádvoří, tak z ochozů hradu.“

Ostrava žije vínem

Vychutnejte si 8. ročník největšího vinařského festivalu v kraji – už zítra bude Národní zemědělské muzeum v Ostravě-Vítkovicích hostit den plný vína. Svá vína přijede představit 22 moravských a zahraničních vinařství, chybět nebude občerstvení z několika vybraných restaurací. V programu, který začne v poledne a potrvá do 22 hodin, zahraje například cimbálová muzika Úsměv, folklorní soubor Hlubina i další mladí hudebníci. Návštěvníci se mohou zúčastnit soutěží o vinařské ceny či pobyty na Moravě. V galerii vín bude možné ochutnat ta nejlepší vína festivalu, zájemci mohou navštívit workshopy o víně se zajímavými hosty.

Koncert Kaczi na Lysé hoře

Nevšední zážitek na nejvyšším vrcholu Beskyd? Tím je dozajista koncert písničkářky Kaczi, která vystoupí v chatě Emil Zátopek – Maraton už zítra večer od 20 hodin. „Tento koncert je určen především pro milovníky hor a hudby, dobrodruhy i děti. Čekat můžete skvělou atmosféru plné pozitivní energie na lysohorské chatě,“ zvou organizátoři. Kaczi, která ovládá akordeon, kytara, ukulele i piano, se na Lysou horu vrací se vrací už pošesté.

Festival kostek

Vlastní tvorbu ze stavebnice Lego od více než desítky stavitelů z celé republiky, více než milion dílků a tisíce minifigurek, několikametrové modely budov, dioramata na témata jako Harry Potter, Star Wars, vesmír a mnoho dalšího – to vše lze obdivovat na výstavě Festival kostek, která se o víkendu koná na Obchodní akademii Opava na adrese Hany Kvapilové 1656/20. Zítra je otevřeno od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin. Chybět nebudou soutěže o věcné ceny ani herní koutky včetně sekce pro nejmenší. Vstupné činí 90 korun pro děti, 110 korun pro dospělé, rodinné vstupné je 350 korun.

Z Bohumína do Bohumína

„V sobotu 10. května se koná 50. ročník Cyklojízdy a turistického pochodu pro turisty, mládež a širokou veřejnost s názvem Z Bohumína do Bohumína. Start je před vlakovým nádražím. Pěší trasy 40 a 20 km 7.00 – 10.00 h. Cyklo 50, 40, 20 km 7.30 – 10.00. Mini 4 km 9.00,“ uvádějí pořadatelé. „Cíl: Bohumín – Nová Ves areál SDH Na Valech. V cíli pro místní i přespolní občerstvení, soutěže pro děti i dospělé, opékání buřtů, oheň, zpěv a jiné. Pochod se koná za každého počasí. Doporučuje se mapa Ostravsko. Na pochod zvou turisté KČT Tramp Bohumín.“