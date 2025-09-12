Okolo Petřkovic a Hornický den
Už podesáté vyrazí v sobotu nejen obyvatelé ostravských Petřkovic na pochod po hranicích svého sídelního území. Registrace účastníků a start je od 13.00 do 13.45 v areálu hostince Staré nádraží, startovné je dobrovolné a bude věnováno místní základní škole. Občerstvení na jednotlivých stanovištích na trase pochodu bude zdarma, vyhodnocení pochodu začne v místě startu v 17.00. Poté se o zábavu bude starat country kapela Stašeko.
A kdo by nechtěl chodit okolo Petřkovic, může zítra vyrazit do tamního Landek Parku na Hornický den. Jeho součástí bude setkání s potápěčem ostravských báňských záchranářů Daliborem Tekielem, komentovaná prohlídka štolou zaměřená na práci havířů kvízovou formou či komentovaná procházka s průvodcem zaměřená na historii hornictví, geologickou charakteristiku lokality, informace o nalezišti Petřkovické venuše a faunu i floru Landeku. Trasa této vycházky končí na rozhledně s výhledem.
Festival Karvinské varhany
Koncertem Viktora Darebného, varhaníka z chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, pokračuje v neděli v 16.00 v karvinském kostele Povýšení sv. Kříže festival varhanní hudby Karvinské varhany, jehož dramaturgyní je varhanice Marta Wierzgoň.
Jízda časem - Drums and Drinks
Festival Bezručova Opava dnes začíná! A to stylově – u historické tramvaje, kde to rozezní hudba, tanec, bubny i světelná show. Na úvod vystoupí na Horním náměstí v centru Opavy sólisté a pěvecký sbor Věnečky ze ZUŠ Opava. Od 17.30 se přidají Divošky – taneční skupina oceněná stříbrnou medailí na mistrovství republiky z festivalu Taneční mládí 2025. Samotný vrchol večera přijde ve 21.00, kdy se prostor před divadlem promění v bubenickou arénu – Ritmo Factory předvedou světelnou show s rytmy z celého světa.
Otevřené bunkry
Jedinečná akce pro všechny milovníky historie a dobrodružství se uskuteční zítra. Akce Otevřené bunkry Opavského Slezska totiž nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do fascinující minulosti a prozkoumat tajemství, která tato místa ukrývají. Tato akce je ideální pro rodiny s dětmi, ale také pro všechny, kdo se chtějí dozvědět více o historii a architektuře opevnění. V rámci akce bude zpřístupněno několik objektů, které se nacházejí na území Opavského Slezska.
Dny Evropského dědictví
Jednou z památek, která se v kraji připojí ke Dnům Evropského dědictví, je zámek Fryštát v Karviné. Zítřejší program zahrnuje historické skeče Divadla bez střechy. Prohlídky začínají v každou celou hodinu od 10. do 16 hodin, tématem budou humorné scénky ze života místní šlechty. V neděli zazní od 10 hodin přednáška Šlechtické pohřbívání v Karviné, která připomene, jaké funerální památky spojené s šlechtou se na území dnešního města nacházely a ukáže nejen jak bylo pohřbívání pojímáno, ale i to, co se z náhrobních kamenů, krypt a hrobek dochovalo do současnosti. Mimo zámek se konají v Karviné prohlídky a přednášky na Dole Barbora s výstupem na těžní věž, prohlídky kostela sv. Marka, retrocesta za historií města, prohlídky radnice i šikmého kostela v Karviné-Dolech.
Fulnecon
4. ročník festivalu Fulnecon plného chutí, řemesel a zážitků se koná zítra od 11.00 v parku u Světa Komenského ve Fulneku. Na místě ochutnáte kváskové pečivo, frgály, pivo z místního minipivovaru, osvěžující kombuchu, zdravé dobroty a mnoho dalšího. K vidění bude například tradiční pražírna kávy na dřevo, skláři či kováři, na workshopech si budete moci vybrousit do skla vlastní motiv, vytvořit si voňavé vykuřovadlo nebo se třeba naučit, jak pracovat s kváskem. Děti čeká spousta zábavy s divadlem nebo na šplhací síti a přijede i historický motocykl z Muzea osobních automobilů Tatra Kopřivnice.
Kašpárek na hradě
Letní prázdniny už sice skončily, ale loučení s nimi se na hradě Sovinci v Jiříkově na Bruntálsku koná až o tomto víkendu. A loučení to bude loutkářské s pohádkovou poutí. Po celý víkend budou na hradě k vidění šermířské, loutkové i hrané pohádky.
Jabkový den
Tradiční akce v Jablunkově v parku A. Szpyrce za radnicí je den nejen plný jablek, ale také dobrého jídla, zábavy a bohatého kulturního programu. Jabkový den se v Jablunkově koná zítra od 10 hodin. Hrát bude cimbálovka, skupina Blaf, Janko Kulich a Kolegium, od 19.30 vystoupí Verona, po ní na scénu nastoupí ABBA revival a program uzavře DJ Robo. V doprovodném programu nechybí moštování, prodej burčáku, jízda na ponících či dílničky pro děti.
Vinohraní
Cimbálová muzika Veselky, S Band, folklorní soubor Veselé Krpčéky, Šajtar, Kacui, Moravians a Cimbal Hellband. Takový je program hudebního Vinohraní v Orlové, které se koná zítra od 11.00 v areálu letního kina v Orlové.
Maker Faire Ostrava
Přehlídka kreativity, která se v sobotu od 10.00 už potřetí koná v ostravském Trojhalí, propojuje nadšené tvůrce, vynálezce, inovátory, bastlíře a DIY nadšence. Své projekty na festivalech prezentují tzv. makeři neboli tvůrci a vynálezci,, návštěvníci si mohou téměř vše vyzkoušet, mnohé si vyrobit nebo se zapojit do řady workshopů.
Africké trhy v Opavě
Chcete si pořídit čerstvá manga, avokáda, marakuju, ananasy, různé druhy banánů, největší ovoce na světě – jackfruit, tamarillo, silný zázvor, léčivou kurkumu a další? Pak si zajděte na Africké trhy, které se konají v neděli od 9.00 v Kulturním domě Na Rybníčku. „Přivezeme to nejlepší, co nejen Afrika nabízí – čerstvé exotické ovoce od drobných farmářů i africké látky ašaty,“ lákají pořadatelé.