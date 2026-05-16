Improshow pod širým nebem
Nenechejte si ujít jedinečnou improvizační show divadla FrMol, která se odehraje pod širým nebem v krásném prostředí Faunaparku ve Frýdku-Místku!
Přijďte si užít večer plný smíchu, nečekaných situací a bezprostředních hereckých reakcí.
Účinkující improvizují vždy podle přání publika – a tentokrát s bonusem čerstvého vzduchu a zpěvu ptáků v pozadí.
ImproFrMol: Improshow pod širým nebem ve Faunaparku je na programu v sobotu 16. května od 18 do 20 hodin.
Vstupné činí 100 Kč za osobu. Děti do 3 let mají vstup zdarma.
Celková délka s přestávkou je přibližně 120 minut.
Frýdecko-místecké improvizační divadlo založené v roce 2016. Jádrem je parta lidí ve věku od 35 do 45 let, chodí s ní ale i mladší a starší. Témata, prostředí nebo postavy vystoupení určují diváci. Formace vystupuje zhruba desetkrát do ve Frýdku-Místku i jinde v Česku.
Jihoamerické odpoledne: flamenco i alpaky
Jedinečné odpoledne plné flamenca, živé hudby, akrobacie a setkání s živými alpakami. Těšit se můžete na jedinečné vystoupení v čele s uruguayským kytaristou Gonzalem Francem, kterého doplní české umělkyně – zpěvačka Bruja de Camino, tanečnice Iveta Rivero a akrobatka Kristýna Billová.
Akce je na programu v neděli 17. května od 15 hodin.