Faunapark zve na improvizační divadlo, jihoamerické odpoledne s alpakami a flamencem

  7:00
Tento víkend bude ve frýdecko-místeckém Faunaparku hodně pestrý.
ilustrační snímek | foto: Hotel Stein

V sobotu tady diváci uvidí improvizaci plnou nečekaných situací a humoru na téma podle přání publika.

O den později se můžete těšit na jedinečné odpoledne plné flamenca, akrobacie a setkání s živými alpakami.

Improshow pod širým nebem

Nenechejte si ujít jedinečnou improvizační show divadla FrMol, která se odehraje pod širým nebem v krásném prostředí Faunaparku ve Frýdku-Místku!

Přijďte si užít večer plný smíchu, nečekaných situací a bezprostředních hereckých reakcí.

Účinkující improvizují vždy podle přání publika – a tentokrát s bonusem čerstvého vzduchu a zpěvu ptáků v pozadí.

ImproFrMol: Improshow pod širým nebem ve Faunaparku je na programu v sobotu 16. května od 18 do 20 hodin.

Vstupné činí 100 Kč za osobu. Děti do 3 let mají vstup zdarma.

Celková délka s přestávkou je přibližně 120 minut.

Frýdecko-místecké improvizační divadlo založené v roce 2016. Jádrem je parta lidí ve věku od 35 do 45 let, chodí s ní ale i mladší a starší. Témata, prostředí nebo postavy vystoupení určují diváci. Formace vystupuje zhruba desetkrát do ve Frýdku-Místku i jinde v Česku.

Jihoamerické odpoledne: flamenco i alpaky

Jedinečné odpoledne plné flamenca, živé hudby, akrobacie a setkání s živými alpakami. Těšit se můžete na jedinečné vystoupení v čele s uruguayským kytaristou Gonzalem Francem, kterého doplní české umělkyně – zpěvačka Bruja de Camino, tanečnice Iveta Rivero a akrobatka Kristýna Billová.

Akce je na programu v neděli 17. května od 15 hodin.

Svatojánské slavnosti Navalis 2026

Nejužší bezejmenná ulička v Praze spojuje ulici U Lužického semináře a dvůr restaurace Čertovka.

