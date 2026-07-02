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Cyrilometodějská pouť na Radhošti
Stejně jako v předchozích letech i letos začíná poutní sezona v cyrilometodějské kapli na Radhošti v Trojanovicích na Novojičínsku hlavní poutí v neděli 5. července. Mše svaté budou v kapli v 9.30, v 11 a14 hodin, za příznivého počasí před kaplí. [/PRVNI_TEXT]Další mše svaté se v kapli budou konat každou následující sobotu až do konce září.
Sovinecký šperk
15. ročník tradičního šperkařského jarmarku na hradě Sovinec v Jiříkově na Bruntálsku, na kterém budou kromě prodeje tradičních šperků k vidění různé techniky výroby šperků, se odehraje od 4. do 6. července. Součástí programu jsou ukázky různých technik šperkařské výroby z kamenů, cínu mědi, stříbra, kůže, dřeva i smaltu. Chybět nebude prodej šperků a kreativního materiálu na hradním blešáku. Akce bude doplněna o program na pátém nádvoří, kde vystoupí šermíři, tanečnice, sokolník a další.
Večerní stezka zázraků
Stezka zázraků v beskydském resortu Bílá na Frýdecko-Místecku není jen obyčejnou procházkou lesem. „Je to večerní zážitek, který vás vtáhne do světa světel, emocí, kouzelné atmosféry a malých okamžiků, na které se nezapomíná,“ zvou organizátoři na akci, která se uskuteční zítra od 19.00. „Účastníci se vydají na kouzelnou cestu lesem, kde je čekají zastavení, úkoly a chvíle, které pohladí duši, otevřou srdce a připomenou, že ty největší zázraky často nejsou daleko od nás,“ doplňují pořadatelé. Na cestu bude potřeba lucernička a Deník zázraků – oboje bude k dispozici od pořadatelů.
Pozorování Slunce
Přijďte si prohlédnout sluneční skvrny a protuberance speciálním slunečním dalekohledem do planetária v Ostravě-Porubě. Dozvíte se nejen zajímavé informace o sluneční aktivitě, která se mění v jedenáctiletém cyklu. Pozorování se koná zítra od 14.15.
Výprava za netopýry
Vydejte se dnes od 20.00 za tajuplným světem malých nočních letců do zámeckého parku v Kravařích. Účastníky přibližně devadesátiminutové vycházky čekají ukázky netopýřích detektorů či poslech echolokačního zpěvu. Pořadatelé doporučují pohodlné boty a baterku.
Archeofest
Jak žili staří Slované a Keltové? Co jedli, pili, co si oblékali? Zavítejte o víkendu do Archeoparku Chotěbuz-Podobora na Karvinsku, který slaví 20 let od svého založení. O svátečním víkendu se můžete těšit na cestu do minulosti, během které zjistíte, jak se dříve jedlo a pracovalo, a díky ukázkám se můžete seznámit také s historickými řemesly, která tehdy lidé ovládali.
Záhada ztracených zlaťáků
Prázdninové víkendy v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek patří dětem! Každý víkend ve 14.00 hodin je čeká nová zábavná aktivita, během níž se stanou hrdiny napínavého zámeckého dobrodružství. Frýdecký zámek ukrývá staré tajemství – už 400 let zde bloudí duch dávného majitele frýdeckého panství, hraběte Jiřího z Oppersdorfu. A právě děti mu mohou pomoci najít klid! Spolu s průvodcem se vydají na napínavou výpravu, během které budou hledat sedm ztracených zlaťáků. Začíná se v sobotu i v neděli od 14.00, program je pro děti od 6 do 10 let.
Letní kina
Karviná, Bohumín i Havířov lákají do letního kina. Městský dům kultury Karviná zve dnes a v neděli do parku Boženy Němcové k promítání animované novinky Mimoni a monstra. Promítá se od 21.30. V Bohumíně se tradičně promítání odehrává v přírodní scéně parku Petra Bezruče. Dnes je na programu česká komedie Někdo to rád v Plzni, zítra americká komedie s názvem Drama a v neděli horor Najdou si tě. Začátky představení jsou ve 21.20. Letní kino Havířov promítá od 21.30 v centru města na Hlavní třídě – dnes animák Mimoni a monstra, zítra americký rodinný snímek Po večerce.
Výstava hlavolamů
Výstava hlavolamů v Muzeu Bílovec představuje jedinečnou sbírku Dušana Lederera, jednoho z nejvýznamnějších českých sběratelů, který se tomuto oboru věnuje více než padesát let. Otevřeno je od pondělí do pátku od 8.30 do 12.30 a od13.00 do 17.00, o víkendu od 10.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.00.
Den pro antilopu Derbyho
Antilopa Derbyho je největší a zároveň nejohroženější antilopa světa. Zítřek bude v ostravské zoologické zahradě patřit právě jí. Program Dne pro antilopu Derbyho bude mezi 10.a 17. hodinou u expozice Na Statku. Děti se budou moci proměnit v malou antilopu (u stánku si mohou nechat na obličej namalovat antilopu, příp. i další zvíře). Zájemci si budou moci zakoupit předměty s motivem antilop, jako jsou magnetky, samolepky, plátěné tašky či trička, a přímo tak podpořit záchranný program.