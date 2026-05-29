Hückelovy vily v Novém Jičíně ovládne zítra atmosféra prvorepublikové Zahradní slavnosti.
Kouzelný den
Program šestého ročníku oblíbené akce Kouzelný den v Hückelových vilách totiž slibuje návrat do zlatých časů první republiky. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program, který odstartuje ve 13.00.
Atmosféru starých časů dokreslí komentované módní přehlídky a taneční vystoupení v režii Spolku elegantních dam, které diváky nejen potěší pohledem na dobové kostýmy a historické spodní prádlo, ale také je naučí kroky energického charlestonu či swingu.
Výjimečným momentem bude rozhovor nazvaný Rodina Hückelů ve světě, v jehož rámci do Nového Jičína opět zavítají přímí potomci rodiny Hückelů. Kulturním vrcholem odpoledne bude poetické vystoupení hudebníka Ondřeje Fencla a oblíbené herečky Kristýny Ryšky. Již od 12.00 budou otevřeny brány vily Johanna Hückela pro komentované prohlídky.
Závod Míru U23
Mezinárodní závod mladých cyklistů do 23 let Závod Míru projede o víkendu i Moravskoslezským krajem. Na startu tradičního podniku mladých nadějí světového pelotonu se vedle národních družstev objeví i development sestavy světových týmů.
Na mladé jezdce čekají čtyři etapy, které prověří jejich odolnost a připravenost na vstup mezi absolutní cyklistickou elitu. V minulosti se tak v Česku představili Tadej Pogačar nebo Jonas Vingegaard, dnešní superhvězdy světového pelotonu. Do kraje zavede účastníky dnešní etapa z Uničova do Rýmařova na Bruntálsku, v neděli startuje poslední etapa v pravé poledne v Krnově.
Výstava bonsají
Kulturní dům Trisia v Třinci na Frýdecko-Místecku hostí ode dneška do neděle 36. ročník výstavy bonsají. Zítra bude na programu mimo jiné od 14.00 ukázka tvarování bonsají v podání Václava Nováka a Jiřího Procházky, v neděli mohou zájemci od 10.00 zavítat na přípravu a degustaci japonských čajů. Výstava bude otevřena vždy od 9.00 do 17.00.
Gladiator Race
Chcete prověřit své síly? Vydejte se na víkendový Gladiator Race se zázemím v ostravském Avion Shopping Parku. Prověří vás trasa kombinující přírodní terén kolem řeky Odry a jejích slepých ramen. Běžecky vděčná, rychlá, rovinatá trať s komplexní škálou překážek - silové, technické, vodní a dovedností.
„Jde o ideální trénink nebo rychlostní závod pro špičkové závodníky, ale současně i skvělé intro pro nováčky do dalších našich závodů. Nesoutěžní kategorie FUN je ideální pro tvou první zkušenost s překážkovým závodem,“ uvádějí organizátoři. Zítřejší dopoledne bude vyhrazeno pro závody dětí, po poledni budou startovat dospělí. Nedělní ráno pak bude patřit závodu se psy.
Tajemství hradiště
Archeopark Chotěbuz-Podobora na Karvinsku pořádá zítra od 9.00 do 17.00 skutečnou expedici pro dobrodruhy. „Zapomeňte na obyčejný výlet. Na obzoru se rýsují tajemné hradby a za nimi svět, kde se zastavil čas. Vstupte do slovanského hradiště a staňte se součástí dobrodružství, na které jen tak nezapomenete! Děti se promění v odvážné objevitele.
Čekají je napínavé úkoly, záhady i zkoušky odvahy,“ lákají organizátoři. Ale pozor – cesta k pokladu prý není pro každého. Uspěje jen ten, kdo ukáže vytrvalost, důvtip a odvahu. Celodenní program pro celou rodinu přinese víc než jen zábavu, kdy se rodiče stanou průvodci expedice a děti hrdiny vlastní legendy. Doprovodný program nabídne například loutkové představení Těšínského divadla, žonglérskou či bubenickou show.
Den dětí
Městské sady v Opavě hostí zítra od 13.00 do 18.00 Den dětí. Pro malé i velké je připravena řada zábavných či sportovních aktivit, her a soutěží, nafukovacích atrakcí i dílniček. K vidění bude vojenská, policejní, hasičská, dopravní nebo zemědělská technika.
Děti se mohou těšit také na maskoty Tlapkové patroly a Binga, pro nejmenší je připraveno smyslohraní. Areál koupaliště bude otevřen pro veřejnost zdarma od 9.00 do 19.00 hodin. V případě velmi nepříznivého počasí se program ruší.