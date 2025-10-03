První říjnový víkend láká na tetovací show, Zelobraní, strašidelný zámek, vláčky i divadlo

  7:00
Tetovací show, strašidla na zámku anebo originální Zelobraní můžete zažít o víkendu na akcích v Moravskoslezském kraji.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vyberete si z našich tipů?

Tattoo Session Silesia

Už dnes se příznivci a obdivovatelé tetování sejdou v Opavě, kde se v kostele sv. Václava koná 18 ročník tetovací show Tattoo Session Silesia. Dnešní program odstartuje v 15.00 a potrvá do 22.00, zítra se začíná v 10.00 a konec bude stejně jako dnes. Návštěvníci se mohou těšit na až 40 tetovacích studií z celé Evropy, prodej tattoo vybavení, stylového oblečení nebo šperků, jídlo a pití i pro vegetariány či vegany. „Můžete být svědky toho, jak tetování vzniká a jak se aplikuje, pobavíte se s tatéry o všem, co vás zajímá, můžete se stát modely a samozřejmě se můžete nechat potetovat,“ lákají pořadatelé.

Staňte se šlechtici

Historické kostýmy si můžete v neděli půjčit s dětmi na Zámku Kunín na Novojičínsku . „Ve spolupráci s Šárus history fashion se můžete přenést do doby slavné hraběnky Walburgy, kterou v těchto dnech potkáte rovněž v pokojích zámku, vyzdobených vazbami květin a růží,“ uvádějí pořadatelé. „Historické kostýmy z období druhé poloviny 18. století si můžete vypůjčit na dobu půl hodiny až hodiny a vyfotografovat se s vašimi dětmi ve volně přístupných pokojích zámku.“

Divadlo pro děti

Koťátko staví dům. Tak se jmenuje představení pro děti, které můžete v sobotu navštívit v Českém Těšíně, kde se koná Mezinárodní divadelní festival Bez hranic. Inscenaci uvede alternativní divadlo DNO ve 14.00 v Šapitó Těšínského divadla. „Pan Koťátko je nejen architekt, ale i stavitel a vtipálek. Pan Koťátko je kamarád. Pana Koťátko by chtěl znát každý a vy ho můžete poznat v novém představení divadla DNO. Pohádka, ve které potkáte mnoho zvířat a úplně všem pan Koťátko postaví dům. Nepřestaneme hrát, dokud nezůstane stát na kameni kámen,“ zvou pořadatelé.

Strašidelné hrady

„Odvažte se vstoupit do světa, kde se samotní duchové bojí tmy! Uslyšíte jekot tak děsivý, že si o něm i strašidla vypráví u táboráku! Ucítíte po čertech smrdutý smrad, že by z toho i starý kozel spad. K vidění budou nejen strašidla, ale i temné pohádky, souboje rytířů a ohňová show.“ Tak lákají organizátoři na víkendovou akci na hradě Hukvaldy na Frýdecko-Místecku. Zítra se strašidelný hrad otevře ve dvou časech: první vlna programu v čase od 18.00, druhá vlna programu pak od 20.00. Na hradě Sovinci v Jiříkově na Bruntálsku se o víkendu koná akce nazvaná Duchové a dušičky na hradě Sovinci.

Zelobraní

Nesmí na vašem stole chybět nakládané zelí? Pak si jistě nenecháte uniknout víkendové Zelobraní v Úvalně na Krnovsku. V Zahradě Flora budou mít zelí hlávkové i čerstvě nakrouhané, k mání bude i vše potřebné k nakládání: cibule, kopr, křen, sůl a koření, chybět nebudou jablka od místních pěstitelů kameninové zeláky na to správné kvašení. „Navíc jsme sepsali osvědčené recepty na nakládané zelí. A nově se letos můžete těšit na speciální občerstvení – a jak jinak než se zelím,“ zvou pořadatelé.

Den zvířat

První říjnovou sobotu zve ostravská zoologická zahrada zájemce na oslavy svátku všech zvířat. V rámci Dne zvířat v Zoo Ostrava se uskuteční i mimořádné komentované krmení, děti se mohou zapojit do sběru žaludů, které zpestří jídelníček řadě chovaných druhů. Kdo bude chtít, může s sebou přinést zvířatům dýni či cuketu.

Vlaky, vláčky, modely

Koho baví „vláčky“, ten si jistě nenechá uniknout výstavu Vlaky, vláčky, modely. Ta se koná zítra od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin)budově ZŠ Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu. K vidění bude mimo jiné kolejiště v celkové délce zhruba 100 metrů, lokomotivy a vozy napříč různými epochami, novinkou bude takzvaná úzkokolejka.

3. října 2025

