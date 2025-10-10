Vyberete si nějakou zábavu pro sebe z našich tipů?
Festival dřeva
Jubilejní 20. ročník lesnického Festivalu dřeva – Den v lese se koná zítra od 11.00 do 16.30 v lesoparku vostravském Bělském lese. „Návštěvníky čeká napínavá show, během níž sportovní dřevorubci předvedou přesekávání kmenů, řezání velkými ručními a motorovými pilami, kácení stromu ve výšce a jiné dovednosti,“ uvádějí pořadatelé.
Program nevšední akce doplní dřevěná akademie, lesní pedagogika, jarmark tradičních řemesel a také vystoupení skupin Rangers – Plavci a Michal Tučný Revival band.
Den dinovědy
Pracovníci DinoParku v Doubravě na Karvinsku nabídnou zítra od 9 do 17 hodin mimo běžný program ispoustu paleontologické zábavy. Uskuteční se tam Den dinovědy, jehož součástí budou komentované procházky po DinoParku, setkání spaleontologem, procházky s chodícím robotickým stegosaurem Brunem, paleontologická poznávačka fosílií, dílnička, dinokvíz aspousta další zábavy. Akce je vrámci běžného vstupného.
Pociť pocit
Knihovna Petra Bezruče v Opavě dnes od 17 hodin hostí hudebně-divadelní představení Pociť pocit vycházející z Knihy pocitů spisovatelky Ester Staré a hudebního rukopisu klavíristky, zpěvačky a skladatelky Beaty Hlavenkové. Představení se zabývá emocemi, které jsou nedílnou součástí lidského života, ať už jde o strach, vztek, znechucení, radost nebo lásku. Zaměřuje se na význam emocí a na jejich rozpoznávání, což je prvním krokem k jejich pochopení.
Tvoření s lesním skřítkem
Zaměstnanci resortu Bílá Beskydy zvou na pohádkový den plný tvoření, objevování a zábavy. Od 10.00 do 18.30 si návštěvníci budou moci projít spoustu tvůrčích stanovišť aužít si podzimní dobrodružství. Návštěvníci si ve tvořivých dílnách s využitím přírodních materiálů budou moci vyrábět skřítky, zvířátka, lucerničky i podzimní dekorace. Na hosty bude čekat podzimní lesní stezka súkoly a překvapením, společné čtení i vyprávění lesních příběhů.
Vystoupení pěveckých sborů
Jubilejní 30. ročník Mezinárodního festivalu pěveckých sborů se uskuteční zítra od 16 hodin v Kulturním, informačním a vzdělávacím centru Střecha ve Vrbně pod Pradědem. Účinkují Smíšený pěvecký sbor Jaroslav z Bzence, Smíšený pěvecký sbor Bruntál, pěvecký sbor Angelus Cantat z polských Glubczyc a pořádající Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem.
Vše o žaludech
V Centru tradičních technologií v Příboře se zítra koná Den s archaickými technologiemi. „Tento pořad přiblíží experimenty našeho centra a rukodělné technologie s nimi spojené. Tentokrát se zaměříme na dub a na vše co z něj lidé v minulosti využívali a sbírali. Žaludy, kůru, ale také kuličky duběnek, které rostou na jeho listech,“ uvedla Monika Chromečková z Centra. Návštěvníci se tak budou moci seznámit spostupy a dovednostmi našich předků, které byly po staletí součástí každodenního života. Vstupné činí 40 korun.