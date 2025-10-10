Kam na víkend? Zajděte si na sportovní dřevorubce, za dinosaury anebo za lesními skřítky

  7:00
Pestrou nabídku volnočasových akcí pro děti i dospělé přináší nastávající víkend.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Vyberete si nějakou zábavu pro sebe z našich tipů?

Festival dřeva

Jubilejní 20. ročník lesnického Festivalu dřeva – Den v lese se koná zítra od 11.00 do 16.30 v lesoparku vostravském Bělském lese. „Návštěvníky čeká napínavá show, během níž sportovní dřevorubci předvedou přesekávání kmenů, řezání velkými ručními a motorovými pilami, kácení stromu ve výšce a jiné dovednosti,“ uvádějí pořadatelé.

Program nevšední akce doplní dřevěná akademie, lesní pedagogika, jarmark tradičních řemesel a také vystoupení skupin Rangers – Plavci a Michal Tučný Revival band.

Den dinovědy

Pracovníci DinoParku v Doubravě na Karvinsku nabídnou zítra od 9 do 17 hodin mimo běžný program ispoustu paleontologické zábavy. Uskuteční se tam Den dinovědy, jehož součástí budou komentované procházky po DinoParku, setkání spaleontologem, procházky s chodícím robotickým stegosaurem Brunem, paleontologická poznávačka fosílií, dílnička, dinokvíz aspousta další zábavy. Akce je vrámci běžného vstupného.

Pociť pocit

Knihovna Petra Bezruče v Opavě dnes od 17 hodin hostí hudebně-divadelní představení Pociť pocit vycházející z Knihy pocitů spisovatelky Ester Staré a hudebního rukopisu klavíristky, zpěvačky a skladatelky Beaty Hlavenkové. Představení se zabývá emocemi, které jsou nedílnou součástí lidského života, ať už jde o strach, vztek, znechucení, radost nebo lásku. Zaměřuje se na význam emocí a na jejich rozpoznávání, což je prvním krokem k jejich pochopení.

Tvoření s lesním skřítkem

Zaměstnanci resortu Bílá Beskydy zvou na pohádkový den plný tvoření, objevování a zábavy. Od 10.00 do 18.30 si návštěvníci budou moci projít spoustu tvůrčích stanovišť aužít si podzimní dobrodružství. Návštěvníci si ve tvořivých dílnách s využitím přírodních materiálů budou moci vyrábět skřítky, zvířátka, lucerničky i podzimní dekorace. Na hosty bude čekat podzimní lesní stezka súkoly a překvapením, společné čtení i vyprávění lesních příběhů.

Vystoupení pěveckých sborů

Jubilejní 30. ročník Mezinárodního festivalu pěveckých sborů se uskuteční zítra od 16 hodin v Kulturním, informačním a vzdělávacím centru Střecha ve Vrbně pod Pradědem. Účinkují Smíšený pěvecký sbor Jaroslav z Bzence, Smíšený pěvecký sbor Bruntál, pěvecký sbor Angelus Cantat z polských Glubczyc a pořádající Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem.

Vše o žaludech

V Centru tradičních technologií v Příboře se zítra koná Den s archaickými technologiemi. „Tento pořad přiblíží experimenty našeho centra a rukodělné technologie s nimi spojené. Tentokrát se zaměříme na dub a na vše co z něj lidé v minulosti využívali a sbírali. Žaludy, kůru, ale také kuličky duběnek, které rostou na jeho listech,“ uvedla Monika Chromečková z Centra. Návštěvníci se tak budou moci seznámit spostupy a dovednostmi našich předků, které byly po staletí součástí každodenního života. Vstupné činí 40 korun.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Vůz ráno na D2 na Břeclavsku srazil chodce, muž na místě zemřel

Vůz dnes nad ránem na Břeclavsku na 53. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno srazil chodce, muž na místě zemřel. Provoz je omezený, jezdí se jedním z jízdních...

10. října 2025  8:03,  aktualizováno  8:03

Sériový vrah chtěl otevřít děsivý případ. Soud žádost znovu smetl ze stolu

Doživotní vězeň Josef Kott se opět snažil přesvědčit soudce, že je načase otevřít jeho případ z května 1990. Tehdy společně s Michaelem Kutílkem zavraždili v průběhu pouhých 26 hodin čtyři lidi, pátý...

10. října 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Luhačovice dorovnaly cenu z aukce, poštovní budovu koupí za 51 milionů

Luhačovická radnice se rozhodla získat budovu zdejší pošty. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo záměr odkoupit objekt v ulici Dr. Veselého patřící k dominantám města.

10. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Gotické oltářní desky i motocykl místní legendy. Strakonický hrad zve na novinky

Muzeum středního Pootaví, které sídlí ve strakonickém hradu, si s končící sezonou připravilo dvě novinky –unikátní nález dvou gotických dřevěných oltářních desek, které jsou bohatě malované, a...

10. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Účinná a jemná péče o vaše podlahy s novými patentovanými dvoukomorovými mopy Vileda H2Pro

10. října 2025  9:04

Pracovníci muzea v Rychnově si stěžovali na šikanu, kraj musel zasáhnout

Bouřlivý rok má za sebou Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Už od ledna v něm úředníci i vedení Královéhradeckého kraje museli intervenovat kvůli obvinění ze šikany a bossingu...

10. října 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Investování pro „lenochy“. Pokud nechcete naletět jako slavní, dejte spíš na radu odborníka než kamaráda

Řídíte se při investování do „zaručených“ tipů třeba známými tvářemi? Někdy je dobré déle přemýšlet, než rychle „střílet“.

10. října 2025

Belcredi Art uvádí nový koncertní cyklus v Praze

10. října 2025  8:46

Sokolov láká nové učitele. Nabízí jim příspěvek 150 tisíc i městské byty

Náborový příspěvek je jednou z možností, jak chce sokolovská radnice přilákat do škol nové učitele. Aprobovaným pedagogům nabízí i možnost pronájmu městského bytu. Nově se náborový příspěvek kromě...

10. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

ExaGrid uvádí Retention Time-Lock s umělou inteligencí pro obnovu po ransomwarovém útoku

10. října 2025  8:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Největší český finanční server Kurzy.cz navštívilo v září téměř 3 miliony návštěvníků. Investory táhlo zlato a Bitcoin, návštěvníky finančních sekcí práce a mzdy, povolenky a nová superdávka

10. října 2025  8:21

Farizon SV se dostal do užšího výběru pro ocenění Mezinárodní dodávka roku

10. října 2025  8:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.