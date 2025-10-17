V Bartošovicích chystají výlov, navštívit ale můžete také Japonské dny nebo Svět kostek

Víte, co je to kagami biraki či jak vypadá japonské svatební kimono? I to se můžete dozvědět na Japonských dnech , které se právě konají v Ostravě.
Víkend ale nabízí i řadu dalších akcí, vyberete si z našich tipů?

Pooderské slavnosti

Slavnosti spojené s výlovem bartošovických rybníků a doprovodným programem na zámku a jeho nádvoří se konají zítra v Bartošovicích. Výlov Bartošovického rybníka bude v ranních hodinách, otevřen bude rovněž Dům přírody Poodří. V zámeckém parku nebude chybět doprovodný program a v prostorách zámku budou připraveny rybí a jiné speciality.

Japonské dny

Japonský svatební obřad v tradičním svatebním kimonu a v tradiční podobě, kagami biraki aneb slavnostní rozbíjení saké sudu, kaligrafie, vázání okrasných uzlíků, přednášky o japonských rituálech, kendo a mnoho dalšího nabídne jubilejní desátý ročník festivalu Japonské dny v Ostravě, který se koná dnes a zítra v Domě kultury Akord. „Tradičně přivážíme kus Japonska. Festival je letos plný dárků a překvapení pro všechny návštěvníky. Protože slavíme dekádu, naplánovali jsem řadu událostí, které se už nebudou nikdy opakovat,“ zval za organizátory Jan Kudla. Dnešní program začíná ve 14.00, trvat bude do 20.00, zítra startuje program v 10.00 a uzavře jej od 19.00 koncert slavného skladatele Joji Hiroty.

Den archeologie

Muzeum v Bruntále i letos hostí tradiční Den archeologie. „Tentokrát se koná v rámci výstavy Hrady na Bruntálsku, strážci cest a bohatství hor. Odpoledne společně zahájíme vernisáží s komentovanou prohlídkou výstavy, zakončenou krátkým filmem vytvořeným speciálně pro naši výstavu,“ uvádějí pořadatelé. Program od zítřejších 14 do 18 hodin se ponese v duchu zajímavých přednášek spojených se životem na Bruntálsku v období fungování hradů a hrádků ve 13. a 14. století. „Igor Hornišer vás například zasvětí do středověké těžby drahých kovů, památkář Jan Červenka zase přiblíží cestu od hradu k zřícenině. Vstupné je zdarma.

Život šlechty

Nedělní exkurze po stopách hrabat Razumovských na zámku v Dolních Životicích na Opavsku přiblíží život této šlechtické rodiny. Lektorka Ivana Maloušková zavede hosty do běžně nepřístupných prostor spjatých přímo s Razumovskými. Nedaleké Dolní Životice byly totiž jejich hlavním domovem, zde se rodina scházela a trávila sváteční dny, tady vlastnili půdu a další statky, o něž pečovali s pomocí zdejších obyvatel. Do symbiózy však zasáhla nejprve pozemková reforma a následně události spojené s 2. světovou válkou. Prohlídky začínají v 13.30 a 15.30.

Uspávání broučků

Faunapark ve Frýdku-Místku pořádá v neděli od 16.00 do 18.30 Uspávání broučků pro nejmenší. Součástí akce bude dílnička i lampionový průvod.

Svět kostek

Střední zdravotnická škola v Karviné-Mizerově hostí zítra a v neděli lego výstavu Svět kostek. Nejen děti se mohou těšit na herní koutky, historické i moderní stavby či dioramata z oblíbených filmů.

V ústecké Brné budou říční policisté využívat moderní plovoucí garáže

Poříční oddělení policie na Labi v ústecké části Brná bude mít už brzy moderní stání pro plavidla. Ředitelství vodních cest (ŘVC) ČR totiž už dokončilo přesun hotových konstrukcí plovoucího krytého...

Lavičky a sochy u synagogy v Jirkově mají nový nátěr

Radnice v Jirkově nechala natřít lavičky u místní synagogy a v jejím okolí, ale třeba také u zámku Červený Hrádek.

Obce odmítající obří odpočívky u D35 živí naději na přesun, ŘSD optimismus krotí

Šířící se zpráva, že obří odpočívky pro kamiony plánované u dálnice D35 na polích mezi Mohelnicí a Litovlí nevzniknou, potěšila v uplynulých dnech část místních obyvatel, kteří s jejich stavbou...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

Divadelní podzim bude bavit Českou Lípu

V rámci Českolipského divadelního podzimu se diváci mohou těšit i v sobotu na řadu představení.

Na trati u Hradce Králové srazil spěšný vlak člověka, provoz byl přerušen

Na železniční trati u Hradce Králové ve čtvrtek odpoledne zemřel člověk po střetu s projíždějícím vlakem. Provoz na místě byl po nehodě zastaven, uvedla mluvčí královéhradecké policie Martina...

Na trati u Hradce Králové zemřel člověk po srážce s vlakem

Na trati u Hradce Králové dnes odpoledne zemřel člověk po srážce s vlakem. Provoz na trati se po nehodě zastavil. ČTK to řekla mluvčí krajské policie Martina...

Příběh průmyslnického rodu Schichtů v Ústí připomněl film, výstava i autoveterán

Ústí nad Labem dnes přivítalo potomky slavné průmyslnické rodiny Schichtů. Na předpremiéru dokumentárního filmu Království mýdlových bublin se sjeli z různých...

Sbírka umění v Památníku Lidice získá dosud největší dar v hodnotě 10,5 milionu

Lidická sbírka umění v Památníku Lidice získá dosud největší umělecký dar ve své historii, a to od turecko-britské sběratelky Hümy Kabakciové. Hodnota sady uměleckých děl byla vyčíslena na 500 tisíc...

Pobodaná žena v pražském bytě. Policie po podezřelém pátrala několik hodin

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, který se ve čtvrtek odehrál v bytě v centru Prahy. Při konfliktu mezi mužem a ženou utrpěla žena bodné zranění. Podezřelého policie dopadla za několik hodin.

