Víkend ale nabízí i řadu dalších akcí, vyberete si z našich tipů?
Pooderské slavnosti
Slavnosti spojené s výlovem bartošovických rybníků a doprovodným programem na zámku a jeho nádvoří se konají zítra v Bartošovicích. Výlov Bartošovického rybníka bude v ranních hodinách, otevřen bude rovněž Dům přírody Poodří. V zámeckém parku nebude chybět doprovodný program a v prostorách zámku budou připraveny rybí a jiné speciality.
Japonské dny
Japonský svatební obřad v tradičním svatebním kimonu a v tradiční podobě, kagami biraki aneb slavnostní rozbíjení saké sudu, kaligrafie, vázání okrasných uzlíků, přednášky o japonských rituálech, kendo a mnoho dalšího nabídne jubilejní desátý ročník festivalu Japonské dny v Ostravě, který se koná dnes a zítra v Domě kultury Akord. „Tradičně přivážíme kus Japonska. Festival je letos plný dárků a překvapení pro všechny návštěvníky. Protože slavíme dekádu, naplánovali jsem řadu událostí, které se už nebudou nikdy opakovat,“ zval za organizátory Jan Kudla. Dnešní program začíná ve 14.00, trvat bude do 20.00, zítra startuje program v 10.00 a uzavře jej od 19.00 koncert slavného skladatele Joji Hiroty.
Den archeologie
Muzeum v Bruntále i letos hostí tradiční Den archeologie. „Tentokrát se koná v rámci výstavy Hrady na Bruntálsku, strážci cest a bohatství hor. Odpoledne společně zahájíme vernisáží s komentovanou prohlídkou výstavy, zakončenou krátkým filmem vytvořeným speciálně pro naši výstavu,“ uvádějí pořadatelé. Program od zítřejších 14 do 18 hodin se ponese v duchu zajímavých přednášek spojených se životem na Bruntálsku v období fungování hradů a hrádků ve 13. a 14. století. „Igor Hornišer vás například zasvětí do středověké těžby drahých kovů, památkář Jan Červenka zase přiblíží cestu od hradu k zřícenině. Vstupné je zdarma.
Život šlechty
Nedělní exkurze po stopách hrabat Razumovských na zámku v Dolních Životicích na Opavsku přiblíží život této šlechtické rodiny. Lektorka Ivana Maloušková zavede hosty do běžně nepřístupných prostor spjatých přímo s Razumovskými. Nedaleké Dolní Životice byly totiž jejich hlavním domovem, zde se rodina scházela a trávila sváteční dny, tady vlastnili půdu a další statky, o něž pečovali s pomocí zdejších obyvatel. Do symbiózy však zasáhla nejprve pozemková reforma a následně události spojené s 2. světovou válkou. Prohlídky začínají v 13.30 a 15.30.
Uspávání broučků
Faunapark ve Frýdku-Místku pořádá v neděli od 16.00 do 18.30 Uspávání broučků pro nejmenší. Součástí akce bude dílnička i lampionový průvod.
Svět kostek
Střední zdravotnická škola v Karviné-Mizerově hostí zítra a v neděli lego výstavu Svět kostek. Nejen děti se mohou těšit na herní koutky, historické i moderní stavby či dioramata z oblíbených filmů.