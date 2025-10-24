Vyrazit můžete za kulturou, na památky, do měst i do přírody.
Dravci v lázních
Poslední říjnový víkend a na něj navazující státní svátek 28. října 2025 se do Karlovy Studánky letos ještě jednou vrátí sokolníci s patnácti druhy dravých ptáků, kteří v horských lázních dělali hostům radost celé léto. Od poloviny května až do konce září se totiž prostor za pitným pavilonem proměnil v místo setkávání s patnácti druhy dravých ptáků a sov. Návštěvníci Karlovy Studánky měli možnost seznámit se například se sokolem stěhovavým, rarohem velkým, poštolkou obecnou, kánětem, výrem velkým, kalousem ušatým, puštíkem obecným či sýčkem.
Hardrocková sešlost
Klubu Art v Obecním domě v Opavě hostí zítra od 19 hodin již sedmou Hardrockovou sešlost. Na ní se představí kapela Fajer, která se prezentuje výhradně autorskou rockovou tvorbou. Na scéně působí od roku 2017 a za tu dobu stihla vydat dvě CD i projít některými soutěžemi, z nichž jednu kapela vyhrála, a to Muzikomat 2018. Druhým účinkujícím večera bude kravařská kapela X Rock, která hraje hity předních českých a zahraničních kapel včetně vlastní tvorby.
Vinný trh s putováním
V ráj pro milovníky vína se zítra promění Nový Jičín. Ve městě se totiž koná čtvrtý ročník Vinného trhu s putováním. Akce nabídne příjemné spojení chutí moravských vín, lokálních specialit a podzimní atmosféry v malebných kulisách Nového Jičína. I tentokrát budou návštěvníci za vínem putovat, start i cíl ovšem zůstávají tradiční: v domě č. p. 48 v ulici 28. října. Na místě návštěvníci obdrží degustační skleničku, mapku a kartičku pro slosování o ceny. K ochutnávce vín zahraje cimbálová muzika Poštár či kapela Piko Belle. Na účastníky budou čekat ochutnávky na devíti různých místech. Začíná se ve 14.00.
Lampionový průvod
Tvořivý podvečer s lampionovým průvodem se chystá zítra od 15.00 v Dětském letním parku na Bílé v Beskydech. „Otevřeme tvořivou dílničku, kde si děti i dospělí mohou vyrobit svůj vlastní lampion. Budeme stříhat, lepit, zdobit a malovat – z papíru, sklenic, recyklovaných materiálů nebo přírodnin. Fantazii se meze nekladou a pomoc je zajištěna,“ zvou organizátoři. „A když se začne stmívat, vyrazíme na lampionový průvod parkem, který bude vhodný i pro malé děti a kočárky.“
Prohlídka věže
Spolek Karvinští zvoníci zve na nedělní komentované prohlídky věže farního kostela Povýšení svatého Kříže v Karviné. Konají se od 15.00 a 16.00 a během nich se návštěvníci seznámí s historií věže farního kostela, povoláním zvoníka, procesem výroby zvonů a péče o ně. „Na závěr vystoupají ke čtyřem kostelním zvonům a budou si je moci prohlédnout zblízka. Umožní-li to počasí, budou moci obdivovat výhled na město a panorama nedalekých Beskyd,“ uvádějí pořadatelé.
Zátopkův maraton
Druhý ročník Zlatého maratonu Emila Zátopka, který se uskuteční zítra na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích, slibuje nabitou startovní listinu, silné příběhy i možnost závodit pro charitativní účely. V Ostravě se znovu potkají elitní běžci, sportovní nadšenci i inspirativní osobnosti. Na nově upravené, ještě rychlejší trati s mezinárodní certifikací World Athletics se očekává útok na loni stanové rekordy. „Běžci se mohou těšit na lepší traťový profil – odstranili jsme nevýhodné převýšení a udělali maximum pro co nejhladší průběh závodů i nejrychlejší časy. Keňský běžec Kennedy Rono loni zaběhl čas 2:10:05, letos se vrací ve skvělé formě a chce se dostat pod magickou hranici 2:10,“ zmínil sportovní manažer závodu, manažer Zlaté tretry i světových atletů Alfonz Juck. Závod se opět běží na jednom okruhu celým městem. Kromě maratonu změří běžci své síly také na kratších tratích, půlmaratonu, 10 km a v týmovém běhu 4x 10 km.