Hledáte náplň na víkendovou zábavu? Podívejte se na výběr našich akcí.
Vyrazit můžete za kulturou, na památky, do měst i do přírody.

Dravci v lázních

Poslední říjnový víkend a na něj navazující státní svátek 28. října 2025 se do Karlovy Studánky letos ještě jednou vrátí sokolníci s patnácti druhy dravých ptáků, kteří v horských lázních dělali hostům radost celé léto. Od poloviny května až do konce září se totiž prostor za pitným pavilonem proměnil v místo setkávání s patnácti druhy dravých ptáků a sov. Návštěvníci Karlovy Studánky měli možnost seznámit se například se sokolem stěhovavým, rarohem velkým, poštolkou obecnou, kánětem, výrem velkým, kalousem ušatým, puštíkem obecným či sýčkem.

Hardrocková sešlost

Klubu Art v Obecním domě v Opavě hostí zítra od 19 hodin již sedmou Hardrockovou sešlost. Na ní se představí kapela Fajer, která se prezentuje výhradně autorskou rockovou tvorbou. Na scéně působí od roku 2017 a za tu dobu stihla vydat dvě CD i projít některými soutěžemi, z nichž jednu kapela vyhrála, a to Muzikomat 2018. Druhým účinkujícím večera bude kravařská kapela X Rock, která hraje hity předních českých a zahraničních kapel včetně vlastní tvorby.

Vinný trh s putováním

V ráj pro milovníky vína se zítra promění Nový Jičín. Ve městě se totiž koná čtvrtý ročník Vinného trhu s putováním. Akce nabídne příjemné spojení chutí moravských vín, lokálních specialit a podzimní atmosféry v malebných kulisách Nového Jičína. I tentokrát budou návštěvníci za vínem putovat, start i cíl ovšem zůstávají tradiční: v domě č. p. 48 v ulici 28. října. Na místě návštěvníci obdrží degustační skleničku, mapku a kartičku pro slosování o ceny. K ochutnávce vín zahraje cimbálová muzika Poštár či kapela Piko Belle. Na účastníky budou čekat ochutnávky na devíti různých místech. Začíná se ve 14.00.

Lampionový průvod

Tvořivý podvečer s lampionovým průvodem se chystá zítra od 15.00 v Dětském letním parku na Bílé v Beskydech. „Otevřeme tvořivou dílničku, kde si děti i dospělí mohou vyrobit svůj vlastní lampion. Budeme stříhat, lepit, zdobit a malovat – z papíru, sklenic, recyklovaných materiálů nebo přírodnin. Fantazii se meze nekladou a pomoc je zajištěna,“ zvou organizátoři. „A když se začne stmívat, vyrazíme na lampionový průvod parkem, který bude vhodný i pro malé děti a kočárky.“

Prohlídka věže

Spolek Karvinští zvoníci zve na nedělní komentované prohlídky věže farního kostela Povýšení svatého Kříže v Karviné. Konají se od 15.00 a 16.00 a během nich se návštěvníci seznámí s historií věže farního kostela, povoláním zvoníka, procesem výroby zvonů a péče o ně. „Na závěr vystoupají ke čtyřem kostelním zvonům a budou si je moci prohlédnout zblízka. Umožní-li to počasí, budou moci obdivovat výhled na město a panorama nedalekých Beskyd,“ uvádějí pořadatelé.

Zátopkův maraton

Druhý ročník Zlatého maratonu Emila Zátopka, který se uskuteční zítra na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích, slibuje nabitou startovní listinu, silné příběhy i možnost závodit pro charitativní účely. V Ostravě se znovu potkají elitní běžci, sportovní nadšenci i inspirativní osobnosti. Na nově upravené, ještě rychlejší trati s mezinárodní certifikací World Athletics se očekává útok na loni stanové rekordy. „Běžci se mohou těšit na lepší traťový profil – odstranili jsme nevýhodné převýšení a udělali maximum pro co nejhladší průběh závodů i nejrychlejší časy. Keňský běžec Kennedy Rono loni zaběhl čas 2:10:05, letos se vrací ve skvělé formě a chce se dostat pod magickou hranici 2:10,“ zmínil sportovní manažer závodu, manažer Zlaté tretry i světových atletů Alfonz Juck. Závod se opět běží na jednom okruhu celým městem. Kromě maratonu změří běžci své síly také na kratších tratích, půlmaratonu, 10 km a v týmovém běhu 4x 10 km.

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Praha

Kamelot s Metrem v centru Prahy.

vydáno 24. října 2025  10:02

Melantrichova ulice

Turisté s trdelníky na Starém Městě v Melantrichově ulici.

vydáno 24. října 2025  10:02

Rytířská ulice

Holubi na Starém Městě v Rytířské ulici.

vydáno 24. října 2025  10:02

Na Můstku

Holubi na Starém Městě v ulici Na Můstku.

vydáno 24. října 2025  10:01

Staroměstské náměstí

Plynové ohřívače na Staroměstském náměstí.

vydáno 24. října 2025  10:01

V rámci tradiční školní akce Duch(k)ování proběhla v letňanské základní škole generála Františka Fajtla DFC ve čtvrtek 23. října 2025 i soutěž o nejoriginálnější dýni.

vydáno 24. října 2025  10:01

Čtvrteční požár seníku na Jihlavsku způsobil jedenáctimilionovou škodu

Hasiči museli ve čtvrtek večer vyjíždět k požáru velkokapacitního seníku v Dušejově na Jihlavsku. Odhadnutá škoda je 11 milionů korun. Příčinu požáru, u...

24. října 2025  8:27,  aktualizováno  8:27

Kostel svatého Václava na Smíchově

vydáno 24. října 2025

Zda bude toto poslední koloběžka v Praze jako hlavním městě bude skutečně záležet na mnoha okolnostech než jen na přání zastupitelů.

vydáno 24. října 2025

Vystoupili jsme jako každý den ráno z tramvaje (cesta do školy a do práce)... A místo pohledu dolů na chodník (jako vždy), zvedneme oči...nesmí se na ní ukazovat...
Byl to mžik...po pár sekundách...

vydáno 24. října 2025

Nová silnice ulevila hlavně Litohlavům, přes Osek jezdí aut pořád dost

Dva týdny si řidiči zvykají, že při cestách z Rokycan na severní Rokycansko už nemusejí jezdit přes Osek nebo Litohlavy, ale mohou jet po nové silnici, která obě obce míjí. Zatímco v Litohlavech...

24. října 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Ústavní soud odmítl i stížnost Šimona, který usiloval o obnovu kauzy Slopné

Ústavní soud odmítl stížnost Davida Šimona odsouzeného za vraždu seniora ve Slopném na Zlínsku. Šimon tvrdí, že se vraždy nedopustil. Neúspěšně usiloval o...

24. října 2025  8:09,  aktualizováno  8:09

