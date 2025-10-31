Víkendové volno je ve znamení Halloweenu, strašidel anebo unikátní světelné show

  7:00
První listopadový víkend přinese spoustu halloweenské zábavy anebo velkolepou světelnou show, která se až do konce prosince bude po setmění rozsvěcet v Dolní oblasti Vítkovice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Decoledd

Vybírat si ale můžete i z dalších akcí.

Světelný vesmír Ostrava

Nová světelná expozice v areálu ostravských Dolních Vítkovic otevírá zítra v 16.00 a k vidění bude až do 30. prosince. Objevte fascinující svět vesmíru v jedinečné světelné expozici Vesmírný park Ostrava, která návštěvníky uchvátí půl milionem světýlek. V areálu Dolní oblast Vítkovice na vás čekají obří světelné planety, rakety, astronauti i létající talíře. Jedinečná expozice ve známém industriálním areálu Dolní Vítkovice představí mimo jiné obrovské světelné instalace inspirované galaxiemi, planetami a tajemstvím vesmíru. Na pozadí monumentálních vysokých pecí a industriálních hal se rozzáří světelné planety, hvězdná souhvězdí i kosmické brány do neznáma. Objevte světlo, které vypráví příběh vesmíru.

Zimní prohlídky ve Fryštátě

I v zimních měsících můžete přijít v sobotu nebo v neděli na jeden z okruhů zámku Fryštát. Zimní prohlídky začínají už zítra a nabízí pohled na styl bydlení posledních majitelů, rodiny Larisch-Mönnichů. Interiéry s atmosférou 19. století vás provedou dva okruhy, třetí okruh představuje Expozici českého umění 19. století Národní galerie v Praze. Otevřeno je v sobotu a neděli v 11.00 a 13.00, další časy jsou na objednávku. Prohlídka s výkladem a trvá přibližně 55 minut. V uvedených časech se provází pouze jeden vybraný okruh, III. okruh zámku Fryštát je v budově Lottyhaus a je otevřen od úterý do neděle od 10 do 17 hodin.

Hopsa fest

Sportovní hala v Kopřivnici hostí zítra od 9 do 19 hodin Hopsa fest. K dispozici budou všechny skákací hrady Hopsa Hejsa na jednom místě, v ceně vstupného bude také malování na obličej a smyslohraní. Chybět nebude ani občerstvení.

Hornická desítka

Před Národním domem ve Frýdku-Místku zítra odstartuje již 38 ročník Hornické desítky. Jedná se o jeden z největších běhů v republice s účastí pravidelně přesahující 2 000 běžců všech věkových kategorií. Závod je určen široké veřejnosti od nejmenších dětí po veterány. U všech kategorií je start i cíl před Národním domem. Pouze pět nejmladších kategorií a běh rodičů s dětmi bude odveden na start, cíl již mají stejný. Od 9.30 vypuknou závody mládeže (100 m, 300 m, 836 m), ve 12.40 odstartuje kilometrový Běh pro zdraví, ve 14.00 začne Závod mílařů na 2 míle (3 218 m) a účastníci samotné Hornické desítky se postaví na start ve 14.30. Zakázáno je běžet se sluchátky.

Halloween na zámku

Přijďte zažít nejděsivější noc roku v jedinečné atmosféře bruntálského zámku! Čeká vás tam dnes strašidelný program pro děti i dospělé, tematické prohlídky a spousta zábavy. Zámecká zahrada ožije od 15 hodin dětským halloweenským programem plným her, soutěží a překvapení. Od 17 hodin pak začínají halloweenské prohlídky zámku, které vás provedou temnými zákoutími s nádechem tajemna. Ve fotokoutku se bude letos konat soutěž o nejlepší masku!

Noc duchů

„Čas temnoty se blíží... Noci jsou čím dál delší a stíny se prodlužují. V tajemných zákoutích zámku Raduň lze cítit přítomnost duchů a strašidelných příběhů, které se probouzí k životu.“ Tak zvou organizátoři na Noc duchů a strašidel, která se koná zítra na zámku v Raduni na Opavsku. „Přijďte zažít noc, kdy zámek ovládnou přízraky a ožijí temné bytosti. Připravte se na nezapomenutelný zážitek plný napětí, hrůzy a zábavy! Akce je vhodná pro dospělé a odvážné děti, které se nebojí trochu strašidelné atmosféry,“ uvádějí pořadatelé a upozorňují, že rezervace je nutná. Začátek akce je v 15.00, potrvá do 23.00.

Dýňohraní

Ve Frenštátu pod Radhoštěm dnes vyvrcholí Halloweenské dýňohraní. V 17.00 vyjde z náměstí halloweenský průvod masek, který povede ke Grill pointu u aquaparku, kde účastníky čeká vyhlášení soutěže o nejkrásnější dýni, DJ, opékání špekáčků a marsh- mallow i ohnivá show v podání Ohnivé Mayi.

Strašidlácký Faunapark

V neděli se Faunapark ve Frýdku-Místku promění v říši duchů, strašidel a mytických bytostí z celého světa. Od 15.00 do 19.00 bude areál patřit všem, kdo si přijdou užít tradiční a oblíbenou strašidelnou hru plnou úkolů, zábavy a překvapení. „Každý rok se snažíme přinést něco nového, ale vždy zůstáváme věrní tomu, že jde o akci pro všechny generace,“ říká Petr Dvořáček, předseda spolku Faunapark Frýdek- Místek. Mytické a strašidelné bytosti z celého světa budou mít pro návštěvníky připravené úkoly, které ovšem zvládnou i nejmenší děti.

Balonfest – Dračí říše

Trojhalí v ostravské Karolině patří ode dneška do neděle drakům a jejich fanouškům. Návštěvníci budou moci vstoupit do světa mluvících draků, světelných tunelů a obřích instalací z balonků. Největší drak postavený z tisíců balonků má 300 m[INDEX_HOR]2[/INDEX_HOR] a chybět nebudou ani další oblíbené atrakce jako skákací hrady, dílničky, maskoti, pohyblivé sochy či rodinná hra s odměnami pro každého. Přijďte si užít magickou atmosféru plnou ohnivých detailů a projděte si tajemné jeskyně, kouzelné portály i interaktivní prvky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Na brněnském festivalu v roce 2026 zazní kompletní operní dílo Leoše Janáčka

Na Mezinárodním festivalu Janáček Brno v roce 2026 zazní kompletní operní dílo Leoše Janáčka, od raných kompozic až po vrcholné opusy. Desátý ročník...

31. října 2025  11:11,  aktualizováno  11:11

Odvoz kadmiových kalů z Vikantic se zpozdí kvůli čekání na povoleni

Odvoz více než tisíce tun nebezpečných kadmiových kalů ze skladu ve Vikanticích na Jesenicku, který společnost AHV ekologický servis zahájila v květnu, nabral...

31. října 2025  11:06,  aktualizováno  11:06

Východočeské divadlo uvede Klimáčkovu hru o seniorkách na sociálních sítích

Východočeské divadlo v Pardubicích připravuje na 10. listopadu premiéru hry Influencerky od slovenského dramatika Viliama Klimáčka. Inscenace o seniorkách na...

31. října 2025  11:03,  aktualizováno  11:03

Blízcí Hany Maciuchové na kulatiny nezapomněli. Oslaví je s fanoušky v divadle

Hana Maciuchová, rodačka ze Šternberka, zanechala nesmazatelnou stopu nejen v českém divadle, filmu a televizi, ale také v rodném kraji. Moravské divadlo Olomouc (MDO) zve společně s její rodinou na...

31. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Medici si vyzkoušeli práci praktika. Po škole ji mají jako druhou volbu

Podobnou praxi absolvoval už před třemi lety a teď si chtěl práci v ordinaci praktického lékaře zopakovat. Marek Teleky se proto přihlásil do projektu Praktikem na zkoušku, který druhým rokem...

31. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Sídliště Petrovice

Chodník, na který se nesmí?

vydáno 31. října 2025  12:29

Segway Powersports odhaluje na veletrhu EICMA 2025 novou generaci terénních vozidel, která propojují výkon s inteligencí

31. října 2025  12:16

Ambasadorem českobudějovického olympijského festivalu bude hokejista Voráček

Ambasadorem olympijského festivalu, který se uskuteční v únoru v Českých Budějovicích, bude hokejista Jakub Voráček. Bývalý útočník Philadephia Flyers se stane...

31. října 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Průzkum: Hotovost jako jistota i nutnost. Polovina Čechů se bez ní neobejde

31. října 2025  12:12

Na světové výstavě oficiálně skončil policejní dohled

31. října 2025  12:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hledač našel v Orlických horách množství munice, patrně patřila wehrmachtu

Na starou munici narazil v úterý v Bartošovicích v Orlických horách na Rychnovsku detektorář se synem. Přivolali policii, hlídka pak rozhodla povolat pyrotechnika, který na místě pracoval dva dny. S...

31. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Při nabíjení elektrokoloběžky začala hořet garáž. Škoda činí 1,5 milionu

Čtyři jednotky hasičů bojovaly v noci na pátek s požárem garáže u rodinného domu ve Starém Plzenci u Plzně. Kromě garáže plameny poškodily i dvě auta a motorky. Hasiči předběžně vyčíslili škodu na...

31. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.