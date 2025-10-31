Vybírat si ale můžete i z dalších akcí.
Světelný vesmír Ostrava
Nová světelná expozice v areálu ostravských Dolních Vítkovic otevírá zítra v 16.00 a k vidění bude až do 30. prosince. Objevte fascinující svět vesmíru v jedinečné světelné expozici Vesmírný park Ostrava, která návštěvníky uchvátí půl milionem světýlek. V areálu Dolní oblast Vítkovice na vás čekají obří světelné planety, rakety, astronauti i létající talíře. Jedinečná expozice ve známém industriálním areálu Dolní Vítkovice představí mimo jiné obrovské světelné instalace inspirované galaxiemi, planetami a tajemstvím vesmíru. Na pozadí monumentálních vysokých pecí a industriálních hal se rozzáří světelné planety, hvězdná souhvězdí i kosmické brány do neznáma. Objevte světlo, které vypráví příběh vesmíru.
Zimní prohlídky ve Fryštátě
I v zimních měsících můžete přijít v sobotu nebo v neděli na jeden z okruhů zámku Fryštát. Zimní prohlídky začínají už zítra a nabízí pohled na styl bydlení posledních majitelů, rodiny Larisch-Mönnichů. Interiéry s atmosférou 19. století vás provedou dva okruhy, třetí okruh představuje Expozici českého umění 19. století Národní galerie v Praze. Otevřeno je v sobotu a neděli v 11.00 a 13.00, další časy jsou na objednávku. Prohlídka s výkladem a trvá přibližně 55 minut. V uvedených časech se provází pouze jeden vybraný okruh, III. okruh zámku Fryštát je v budově Lottyhaus a je otevřen od úterý do neděle od 10 do 17 hodin.
Hopsa fest
Sportovní hala v Kopřivnici hostí zítra od 9 do 19 hodin Hopsa fest. K dispozici budou všechny skákací hrady Hopsa Hejsa na jednom místě, v ceně vstupného bude také malování na obličej a smyslohraní. Chybět nebude ani občerstvení.
Hornická desítka
Před Národním domem ve Frýdku-Místku zítra odstartuje již 38 ročník Hornické desítky. Jedná se o jeden z největších běhů v republice s účastí pravidelně přesahující 2 000 běžců všech věkových kategorií. Závod je určen široké veřejnosti od nejmenších dětí po veterány. U všech kategorií je start i cíl před Národním domem. Pouze pět nejmladších kategorií a běh rodičů s dětmi bude odveden na start, cíl již mají stejný. Od 9.30 vypuknou závody mládeže (100 m, 300 m, 836 m), ve 12.40 odstartuje kilometrový Běh pro zdraví, ve 14.00 začne Závod mílařů na 2 míle (3 218 m) a účastníci samotné Hornické desítky se postaví na start ve 14.30. Zakázáno je běžet se sluchátky.
Halloween na zámku
Přijďte zažít nejděsivější noc roku v jedinečné atmosféře bruntálského zámku! Čeká vás tam dnes strašidelný program pro děti i dospělé, tematické prohlídky a spousta zábavy. Zámecká zahrada ožije od 15 hodin dětským halloweenským programem plným her, soutěží a překvapení. Od 17 hodin pak začínají halloweenské prohlídky zámku, které vás provedou temnými zákoutími s nádechem tajemna. Ve fotokoutku se bude letos konat soutěž o nejlepší masku!
Noc duchů
„Čas temnoty se blíží... Noci jsou čím dál delší a stíny se prodlužují. V tajemných zákoutích zámku Raduň lze cítit přítomnost duchů a strašidelných příběhů, které se probouzí k životu.“ Tak zvou organizátoři na Noc duchů a strašidel, která se koná zítra na zámku v Raduni na Opavsku. „Přijďte zažít noc, kdy zámek ovládnou přízraky a ožijí temné bytosti. Připravte se na nezapomenutelný zážitek plný napětí, hrůzy a zábavy! Akce je vhodná pro dospělé a odvážné děti, které se nebojí trochu strašidelné atmosféry,“ uvádějí pořadatelé a upozorňují, že rezervace je nutná. Začátek akce je v 15.00, potrvá do 23.00.
Dýňohraní
Ve Frenštátu pod Radhoštěm dnes vyvrcholí Halloweenské dýňohraní. V 17.00 vyjde z náměstí halloweenský průvod masek, který povede ke Grill pointu u aquaparku, kde účastníky čeká vyhlášení soutěže o nejkrásnější dýni, DJ, opékání špekáčků a marsh- mallow i ohnivá show v podání Ohnivé Mayi.
Strašidlácký Faunapark
V neděli se Faunapark ve Frýdku-Místku promění v říši duchů, strašidel a mytických bytostí z celého světa. Od 15.00 do 19.00 bude areál patřit všem, kdo si přijdou užít tradiční a oblíbenou strašidelnou hru plnou úkolů, zábavy a překvapení. „Každý rok se snažíme přinést něco nového, ale vždy zůstáváme věrní tomu, že jde o akci pro všechny generace,“ říká Petr Dvořáček, předseda spolku Faunapark Frýdek- Místek. Mytické a strašidelné bytosti z celého světa budou mít pro návštěvníky připravené úkoly, které ovšem zvládnou i nejmenší děti.
Balonfest – Dračí říše
Trojhalí v ostravské Karolině patří ode dneška do neděle drakům a jejich fanouškům. Návštěvníci budou moci vstoupit do světa mluvících draků, světelných tunelů a obřích instalací z balonků. Největší drak postavený z tisíců balonků má 300 m[INDEX_HOR]2[/INDEX_HOR] a chybět nebudou ani další oblíbené atrakce jako skákací hrady, dílničky, maskoti, pohyblivé sochy či rodinná hra s odměnami pro každého. Přijďte si užít magickou atmosféru plnou ohnivých detailů a projděte si tajemné jeskyně, kouzelné portály i interaktivní prvky.