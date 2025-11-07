Víkendových akcí je dost, stačí si vybrat.
Hukvaldský potlach
Základní a mateřská škola Leoše Janáčka v Hukvaldech hostí zítra 7. ročník folkového festivalu Hukvaldský potlach. Mezi účinkujícími jsou mládežnická kapela Sananaj, kytarové duo Minestrone nebo duo Oto Maňák a Nikola Cenková. Vystoupí rovněž desetiletá Rozárka Senohrábková. Chybět nebudou kapela Getaway složená z talentovaných žáků ZUŠ Frýdek-Místek a slovenská kapela Moruša. „Na závěr zahraje legenda, kapela Cop,“ zmiňují organizátoři. Začátek je ve 14.00.
Mýdlobraní
Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře na Karvinsku pořádá zítra od 10.00 Mýdlobraní. Návštěvníci si budou moci vyrobit vlastní voňavá mýdla plná barev a fantazie. „Bude to skvělý zážitek i dárek pro vaše blízké,“ lákají pořadatelé.
NoTimers
Vokální kvartet NoTimers reprezentující nezvyklý hudební styl „barbershop“, který se vyznačuje čtyřhlasou harmonií, vystoupí zítra v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Koncert momentálně nejdéle působícího barbershopového kvarteta v Česku začne v 19.00.
Strašidla na Olešné
U areálu aquaparku na Olešné u Frýdku-Místku budou zítra k vidění strašidla. „Vydejte se s námi na napínavou cestu plnou kouzelných příběhů a nečekaných zážitků. Připravte se na nezapomenutelné odpoledne plné tajemství, záhad a zábavy pro celou rodinu,“ lákají pořadatelé na akci nazvanou Strašidla na Olešné, která začne v 16.00. Účastníci se mohou zapojit do souboje o nejhezčí dýni. Akce je zdarma a koná se jen za příznivého počasí.
Den válečných veteránů
Na městském hřbitově v Opavě se v neděli u příležitosti Dne válečných veteránů koná od 14.00 do 15.30 komentovaná prohlídka pod vedením historika Zdeňka Kravara ze Zemského archivu v Opavě. Tématem budou vojáci na tomto místě pochovaní.
Hrouzovka
Již devětatřicátý ročník Hrouzovky, veřejného závodu v přespolním běhu a závodu kol se uskuteční zítra v Krnově. Poběží se na okruhu dlouhém 15 km se startem u SVČ Krnov, Dobrovského 16. Benjamínci odstartují v 9.50, cyklisté v 10.00 a běžci o pět minut později. Běží se po stejné trati s otočkou podle délky.
Slavnost svatého Martina
Potřetí zpřístupní prostory a okolí ostravská Vila Hanse Ulricha jednomu z nejoblíbenějších svátků českých tradic sahajících hluboko do minulosti – svátku svatého Martina. Otevření mladého vína se uskuteční v sobotu v symbolických 11 hodin a Svatomartinské menu podávané v Klubu Parník zpříjemní cimbálová muzika Fojt. Okolní prostory zaplní dobový jarmark plný husích specialit, svatomartinských rohlíčků, koláčů, piva a dalších pochutin. Dřevěné dobové atrakce nabídnou vyžití dětem. V 17.00 bude k vidění lampionový průvod Martina na bílém koni, který vyrazí z centrálního Masarykova náměstí k Vile Hanse Ulricha, nebo třeba šermířský souboj skupiny Viator. Mladému vínu požehná farářka Ewa Jelinek.