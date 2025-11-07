Víkend pomohou zpestřit strašidla u přehrady anebo svatomartinský průvod v Ostravě

Můžete vyrazit za folkovou hudbou, nechat se vylekat strašidly nebo třeba zkusit vyrobit si mýdlo. O druhém listopadovém víkendu až ale také lze chutnat mladé víno na martinských slavnostech.
Víkendových akcí je dost, stačí si vybrat.

Hukvaldský potlach

Základní a mateřská škola Leoše Janáčka v Hukvaldech hostí zítra 7. ročník folkového festivalu Hukvaldský potlach. Mezi účinkujícími jsou mládežnická kapela Sananaj, kytarové duo Minestrone nebo duo Oto Maňák a Nikola Cenková. Vystoupí rovněž desetiletá Rozárka Senohrábková. Chybět nebudou kapela Getaway složená z talentovaných žáků ZUŠ Frýdek-Místek a slovenská kapela Moruša. „Na závěr zahraje legenda, kapela Cop,“ zmiňují organizátoři. Začátek je ve 14.00.

Mýdlobraní

Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře na Karvinsku pořádá zítra od 10.00 Mýdlobraní. Návštěvníci si budou moci vyrobit vlastní voňavá mýdla plná barev a fantazie. „Bude to skvělý zážitek i dárek pro vaše blízké,“ lákají pořadatelé.

NoTimers

Vokální kvartet NoTimers reprezentující nezvyklý hudební styl „barbershop“, který se vyznačuje čtyřhlasou harmonií, vystoupí zítra v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Koncert momentálně nejdéle působícího barbershopového kvarteta v Česku začne v 19.00.

Strašidla na Olešné

U areálu aquaparku na Olešné u Frýdku-Místku budou zítra k vidění strašidla. „Vydejte se s námi na napínavou cestu plnou kouzelných příběhů a nečekaných zážitků. Připravte se na nezapomenutelné odpoledne plné tajemství, záhad a zábavy pro celou rodinu,“ lákají pořadatelé na akci nazvanou Strašidla na Olešné, která začne v 16.00. Účastníci se mohou zapojit do souboje o nejhezčí dýni. Akce je zdarma a koná se jen za příznivého počasí.

Den válečných veteránů

Na městském hřbitově v Opavě se v neděli u příležitosti Dne válečných veteránů koná od 14.00 do 15.30 komentovaná prohlídka pod vedením historika Zdeňka Kravara ze Zemského archivu v Opavě. Tématem budou vojáci na tomto místě pochovaní.

Hrouzovka

Již devětatřicátý ročník Hrouzovky, veřejného závodu v přespolním běhu a závodu kol se uskuteční zítra v Krnově. Poběží se na okruhu dlouhém 15 km se startem u SVČ Krnov, Dobrovského 16. Benjamínci odstartují v 9.50, cyklisté v 10.00 a běžci o pět minut později. Běží se po stejné trati s otočkou podle délky.

Slavnost svatého Martina

Potřetí zpřístupní prostory a okolí ostravská Vila Hanse Ulricha jednomu z nejoblíbenějších svátků českých tradic sahajících hluboko do minulosti – svátku svatého Martina. Otevření mladého vína se uskuteční v sobotu v symbolických 11 hodin a Svatomartinské menu podávané v Klubu Parník zpříjemní cimbálová muzika Fojt. Okolní prostory zaplní dobový jarmark plný husích specialit, svatomartinských rohlíčků, koláčů, piva a dalších pochutin. Dřevěné dobové atrakce nabídnou vyžití dětem. V 17.00 bude k vidění lampionový průvod Martina na bílém koni, který vyrazí z centrálního Masarykova náměstí k Vile Hanse Ulricha, nebo třeba šermířský souboj skupiny Viator. Mladému vínu požehná farářka Ewa Jelinek.

Na Plzeňsku narazil řidič osobního auta do stromu, na místě zemřel

ilustrační snímek

Řidič osobního vozidla dnes krátce po poledni u Manětína na Plzeňsku z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, vyjel ze silnice a narazil do stromu. Na...

8. listopadu 2025  17:57,  aktualizováno  17:57

Tragická srážka vlaku s člověkem zastavila vlaky mezi Pardubicemi a H. Králové

ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila dnes odpoledne na zhruba tři hodiny provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové....

8. listopadu 2025  17:43

Srnče nepřežilo útok psa, trpící zvíře zastřelil policista. Majitelce hrozí pokuta

ilustrační snímek

Útok loveckého psa nepřežilo ve čtvrtek ráno na Rokycansku srnče. Aby se poraněné mládě netrápilo, musel jeden z přivolaných policistů použít služební zbraň a usmrtit jej. Policisté případ vyšetřují...

8. listopadu 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Potomci lidí z vysídlených obcí vysadili na Drahanské vrchovině Alej svobody

ilustrační snímek

Potomci obyvatel 33 obcí vysídlených za druhé světové války dnes spolu s dobrovolníky vysadili na Drahanské vrchovině takzvanou Alej svobody. Nachází se mezi...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Universal Studios se chtějí vrátit ke kořenům Mumie. Probíhají jednání o návratu původních filmových hrdinů

Pokračování Mumie, jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu...

Pokračování jedné z nejzásadnějších filmových sérií z přelomu tisíciletí je tady. Egyptský kněz Imhotep zřejmě znovu povstane v dalším díle Mumie, pro nějž studio Universal verbuje Brendana Frasera i...

8. listopadu 2025  17:17

Pardubice mají novou lipovou alej, připomíná svobodu a konec války

ilustrační snímek

Na polní cestě mezi Nemošicemi a Dražkovicemi v Pardubicích dnes dobrovolníci vysázeli lipovou alej, která čítá 80 stromů. Město je ji pojmenovalo Alej...

8. listopadu 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Návštěvníci muzea v Záhlinicích na Kroměřížsku se seznámili s tradičními řemesly

NĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ci muzea v ZĂˇhlinicĂ­ch na KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľsku se seznĂˇmili s tradiÄŤnĂ­mi Ĺ™emesly

Návštěvníci Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích, místní části Hulína na Kroměřížsku, se dnes mohli seznámit s tradičními lidovými řemesly. Při práci...

8. listopadu 2025  15:07,  aktualizováno  15:07

Lovecký pes spadl na Kladensku do studny, hasiči zvíře vytáhli nezraněné

Vyproštění loveckého psa ze studni v Hřebči na Kladensku (8. listopadu 2025)

Výprava do lesa se změnila v sobotu dopoledne v drama pro myslivce v Hřebči na Kladensku. Jeho pes spadl do studny, s pomocí speciálního postroje jej na povrch museli vytáhnout hasiči. Zvíře vyvázlo...

8. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Květinové dekorace vyzdobily po floristické soutěži vilu Stiassni v Brně

KvÄ›tinovĂ© dekorace vyzdobily po floristickĂ© soutÄ›Ĺľi vilu Stiassni v BrnÄ›

Netradiční květy i květinové dekorace inspirované dálně východním uměním ikebana vyzdobily na víkend brněnskou vilu Stiassni. Své práce tam vystavilo 35...

8. listopadu 2025  13:59,  aktualizováno  13:59

Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové srazil vlak člověka. Koridor stál

Ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila v sobotu po poledni provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Po více než dvou hodinách se podařilo obnovit provoz po...

8. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  15:20

