Akce je na programu v neděli 7. prosince od 15 do 18 hodin.
Malé i větší návštěvníky čeká cesta plná stanovišť s úkoly a aktivitami, které prověří jejich vánoční dovednosti a připomenou kouzlo svátků. Po splnění všech úkolů na děti čeká Mikuláš s dárkem jako poděkování za jejich účast a nadšení.
Přijďte prožít nezapomenutelné chvíle v duchu Vánoc a Mikulášské tradice. Vstupné činí 80 Kč. Akci pořádá Skautské středisko 8. pěšího pluku Slezského, které sídlí na ulici 28. října ve Frýdku-Místku.
„Kamarádi, příroda, dobrodružství, charakter – jsme skautské středisko z Místku. Cílem je vychovávat schopné lidi, kteří se v životě neztratí, ba naopak dokážou se prosadit v dnešním moderním světě. Na pravidelné schůzky k nám chodí děti mezi 6 a 15 lety, ale vítáni jsou i starší,“ zvou skauti.