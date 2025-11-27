Vyberete si z našich tipů?
Ondřejská pouť
Dechová hudba Fryčovice otevře v neděli v 8.30 program tradiční Ondřejské pouti na hradě Hukvaldy na Frýdecko-Místecku. Poutní mši bude od 9.00 sloužit v kapli sv. Ondřeje farář Mariusz Andrzej Roszewski. O hodinu později se představí Operní studio Národního divadla Moravskoslezského se sólisty z řad studentů fakulty zpěvu Ostravské univerzity. Program vyvrcholí od 11.00 hudebním vystoupením Lašský král s družinou. Areál hradu bude otevřen v době od 8.00 do 14.30 hodin.
Aby nohy nezábly
Už zítra začne v Centru tradičních technologií v Příboře výstava nazvaná Aby nohy nezábly, která přibližuje tradici výroby vlněných punčoch a ponožek v kulturním, historickém i společenském kontextu, neboť Oblast Beskyd a širší Podbeskydí po staletí charakterizovalo zpracování vlny. Na výstavě budou k vidění předměty ze sbírek desítky českých a slovenských muzeí.
Vánoční loupež
Rodinný zábavný muzikál o Grinchovi podle slavné knižní předlohy opanuje zítra od 17.00 velký sál Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově. „Přinášíme jedinečnou příležitost zažít na vlastní oči, jak se známý příběh o zeleném bručounovi promění v živé divadelní dobrodružství plné hudby, tance a nezapomenutelných okamžiků,“ uvádějí organizátoři. Interaktivní představení vtáhne diváky přímo do děje a umožní jim stát se aktivní součástí příběhu. Na konci představení bude i focení s hlavními postavami.
Zkoleduj se
Velký sál Knihovny Petra Bezruče v Opavě bude zítra od 16.30 patřit adventnímu charitativnímu koncertu nazvanému Zkoleduj se. „Účinkující i diváci si společně zazpívají a zahrají vánoční písničky, a to nejen známé koledy, ale i nové aranže. Do projektu vstupují základní školy, které své žáky vedou k uměleckému cítění. Žáci vystoupí společně s herci,“ uvedli pořadatelé. Výtěžek podpoří místní poskytovatele sociálních služeb.
Noční maraton jógy
Nejen pro obyvatele Bruntálu je určen Noční maraton jógy, který se koná zítra v polském Prudniku. Akce nabídne třeba workshop obličejové jógy, besedu s dietologem či koncert mís a gongů. Cílem projektu je mimo jiné prohlubování přeshraničních vazeb mezi obyvateli měst Bruntál a Prudnik, které se nacházejí na česko-polském pohraničí. Autobus z Bruntálu do Prudniku je pro účastníky zajištěn zdarma.
Betlémy na hradě
Vánoce letos na Slezskoostravském hradě ožijí v křehké poezii papíru. Výstava Betlémy na hradě – z papíru vystřižené představuje rozmanitý svět vystřihovacích betlémů, které spojují tradici, výtvarnou hravost a jemné kouzlo českých Vánoc. Hlavním tématem letošního ročníku jsou betlémy Vojtěcha Kubašty, legendárního českého ilustrátora a výtvarníka, jehož prostorové papírové betlémy okouzlily generace dětí i dospělých po celém světě. Na výstavě budou nejen originální Kubaštovy betlémy, ale také velkoformátové zvětšeniny jeho děl, které umožní vstoupit do jejich poetického prostoru doslova v životní velikosti.